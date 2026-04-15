В Тамбове суд рассмотрит дело директора дорожной компании о мошенничестве 0 В Советский районный суд Тамбова поступило уголовное дело в отношении генерального директора компании «Тамбовстроймеханизация» Александра Котельникова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, дело связано с выполнением работ на территории Тамбовского порохового

Тамбовской области списали почти 3,8 млрд рублей долгов по бюджетным кредитам 0 Правительство России списало Тамбовской области 3,78 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает деловое издание «Вердикт». Всего такая мера поддержки затронула 16 регионов страны. Общая сумма списания составила

Суд отказал тамбовской компании во взыскании 8,6 млн рублей со страховщика 0 Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об отказе тамбовской компании ООО «СТИНЭК» во взыскании 8,6 млн рублей со страховой компании. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Компания пыталась получить страховое возмещение за повреждение автокрана, который использовался на

«Вердикт»: частная медицина в Тамбове растёт, но рынок остаётся раздробленным 0 Частная медицина в Тамбове по итогам 2025 года показала уверенный рост, однако рынок по-прежнему остаётся раздробленным. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», проанализировавшее финансовые показатели крупнейших клиник. Лидером по выручке остаётся медицинский центр «Надежда» — его оборот

В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий 0 В Мичуринском государственном аграрном университете состоялся Урок мужества с участием представителей Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Со студентами пообщались ветеран

В Тамбове суд оправдал бывшего директора ФК «Тамбов» по делу о мошенничестве 0 Советский районный суд Тамбова оправдал бывшего генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову по делу о мошенничестве. Суд установил, что в её действиях отсутствует состав преступления. Разбирательство длилось почти три года. Ранее Коновалову дважды признавали виновной, однако

Суд вернул дело против полицейских в Токарёвском округе прокурору 0 Токарёвский районный суд Тамбовской области вернул прокурору уголовное дело в отношении местных сотрудников полиции. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным следствия, они могли избивать иностранных

Суд отказал «Ренна-Холдингу» во взыскании 5 млн рублей с тамбовского журналиста 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение об отказе во взыскании 5 млн рублей с учредителя и редактора издания «Региональные известия» Александра Лосева. Об этом стало известно из материалов дела. Поводом для разбирательства стали публикации 2024 года, посвящённые деятельности

В Тамбовской области вложат 12 млрд рублей в развитие металлургического предприятия 0 Глава региона Евгений Первышов посетил одно из крупных металлургических предприятий Тамбовской области. В ходе визита он ознакомился с производством и планами дальнейшего развития компании. Как сообщил руководитель региона, в ближайшее время на реализацию инвестиционных проектов предприятия

В Тамбове пройдёт форсайт-сессия по объединению промышленности и дизайна 0 17 апреля в Тамбове состоится форсайт-сессия «Интеграция промышленных технологий и креативных индустрий» (12+). Площадкой станет Креативный кластер ТГУ им. Г.Р. Державина. Организаторами выступают Строгановский университет (Москва), Державинский университет, региональная ассоциация промышленников

В Мичуринском аграрном университете подписали соглашение о сотрудничестве с ветеранской организацией 0 В Мичуринском государственном аграрном университете состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве с Мичуринским местным отделением Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Документ подписали

В Тамбове за 300 млн рублей продают бывший хлебозавод 0 В Тамбове на продажу и в аренду выставлен производственно-складской комплекс Тамбовского хлебозавода на улице Лермонтовской. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Стоимость объекта указана на уровне 300 млн рублей, однако цена может обсуждаться с потенциальными покупателями. В состав

В Тамбове бывшего начальника вокзала будут судить за хищение и подлог 0 В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника железнодорожного вокзала. Его обвиняют в хищении имущества и мошенничестве, сообщили в региональном управлении СК России. По данным следствия, в 2024–2025 годах он похитил имущество, находившееся в его ведении, а

«Вердикт»: крупнейшие рестораны Тамбова резко нарастили выручку и прибыль 0 Крупные заведения общепита в Тамбове по итогам 2025 года показали заметный рост выручки и прибыли. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», проанализировавшее бухгалтерскую отчётность предприятий. Лидером по выручке остаётся ресторан «Бирлогово» (ООО «Дублин») — показатель вырос до 357 млн

Тамбовский священник провёл пасхальное богослужение для бойцов в зоне СВО 0 Православные верующие по всему миру отметили Пасху — один из главных христианских праздников. Торжественные мероприятия прошли и в зоне проведения специальной военной операции, где службу для добровольцев провёл иерей Дмитрий Быков — участник СВО и представитель Мичуринского отделения «Российского

Суд обязал администрацию Мордовского округа выплатить подрядчику более 3,4 млн рублей 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о взыскании с администрации Мордовского округа Тамбовской области более 3,4 млн рублей в пользу подрядчика. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Спор возник из-за контракта на ремонт дороги. Работы по нему выполнило липецкое ООО

Глава СК поручил ускорить дело о жилье для сироты из Мичуринска 0 Житель Мичуринска, оставшийся без попечения родителей, пожаловался председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на отсутствие положенного жилья. Как сообщается, молодой человек состоит на учёте с 2018 года, но до сих пор не получил квартиру. Сейчас он вынужден снимать комнату в

В Тамбовской области стало меньше лишений родительских прав 0 В Тамбовской области в 2025 году снизилось число родителей, лишённых или ограниченных в родительских правах — на 26%. Об этом сообщили на совещании органов опеки и попечительства. При этом увеличилось количество случаев, когда родители смогли восстановить свои права на детей — рост составил 21,4%.

Аналитика «Вердикта»: выручка тамбовских гостиниц WFG резко снизилась в 2025 году 0 Тамбовские гостиницы, входящие в структуру гостинично-ресторанного холдинга We Family Group (WFG), по итогам 2025 года показали заметное ухудшение финансовых показателей. К такому выводу пришло деловое издание «Вердикт», проанализировав бухгалтерскую отчётность компаний. Наиболее существенное

При пожаре в многоэтажке на Астраханской в Тамбове погибли два человека 0 В Тамбове произошёл пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Астраханской, в результате которого погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы, после чего на место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как