|
В Тамбове суд рассмотрит дело директора дорожной компании о мошенничестве
Вчера, 21:09
В Советский районный суд Тамбова поступило уголовное дело в отношении генерального директора компании «Тамбовстроймеханизация» Александра Котельникова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, дело связано с выполнением работ на территории Тамбовского порохового завода в Котовске. Компания должна была заниматься строительством дорожного покрытия.
Во время работ возник спор с заказчиком. В «Тамбовстроймеханизации» заявили, что грунт на участке не позволяет выполнить работы качественно без дополнительных мероприятий. Однако изменения в проект внесены не были, и подрядчик приостановил работы.
После этого заказчик потребовал вернуть аванс, а затем было возбуждено уголовное дело.
Александр Котельников был задержан осенью прошлого года и сейчас находится под стражей. Его арест продлён до 9 мая. Вину он не признаёт.
Дата начала судебного процесса пока не назначена.
Компания «Тамбовстроймеханизация» ранее выполняла крупные дорожные контракты в регионе.
