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«Атмановские кулачки» всё же пройдут в Тамбовской области
Вчера, 11:25
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Этнофестиваль «Атмановские кулачки», который ранее оказался под угрозой отмены из-за отсутствия государственной поддержки, планируют провести в 2026 году. Об этом деловому изданию «Вердикт» сообщил один из организаторов фестиваля Анатолий Тедорадзе.
По его словам, в настоящее время оргкомитет ведёт переговоры с правительством Тамбовской области и продолжает поиск дополнительных источников финансирования.
— Ситуация у нас такая. Ведём с Правительством диалог по проведению мероприятия. Правительство открыто и поддерживает инициативы оргкомитета игр. Уже удалось найти источники части финансирования. Сейчас ждём результата по оставшейся. Так же активно работаем со спонсорами, — рассказал Анатолий Тедорадзе.
Организатор отметил, что подготовка к проведению фестиваля продолжается. При этом масштаб мероприятия и его программа будут зависеть от итогов переговоров и объёма привлечённого финансирования.
Дополнительным подтверждением планов по проведению фестиваля стала информация Федерации этноспорта. Согласно опубликованному календарю серии турниров по русской стенке «Вызов этноспорта», финальный этап соревнований намечен на 29 августа 2026 года в селе Атманов Угол Сосновского округа в рамках фестиваля «Атмановские кулачки».
Таким образом, традиционные состязания «стенка на стенку», которые считаются одной из главных визитных карточек фестиваля, должны состояться.
Напомним, ранее стало известно, что фестиваль не получил необходимой государственной поддержки и оказался под угрозой отмены. При этом проект на протяжении многих лет является одним из самых известных событийных мероприятий Тамбовской области, привлекая гостей из разных регионов России и способствуя развитию внутреннего туризма.
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