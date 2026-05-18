«Забытая история — это потерянное будущее»: ветераны Афганистана и СВО встретились со школьниками в Мичуринске Комментариев: 0



Мероприятие получилось неформальным и по-настоящему живым: ветераны рассказали детям о военной службе, боевом товариществе, патриотизме и современных вызовах, с которыми сталкиваются военнослужащие.



Игорь Хрулёв посвятил службе в Вооружённых силах СССР и России 27 лет. В 1982–1983 годах он находился в специальной командировке в Афганистане. После выхода в отставку ветеран активно занялся военно-патриотическим воспитанием молодёжи и подготовкой школьников к поступлению в военные учебные заведения. Примечательно, что одним из его учеников когда-то был нынешний участник СВО Константин Красиков.



Константин Красиков окончил кадетскую школу, проходил службу по контракту, а в 2022 году отправился в зону проведения специальной военной операции. Он служил в штурмовом подразделении, командовал взводом и в 2023 году получил тяжёлое ранение. За проявленное мужество награждён медалью «За отвагу».



Во время встречи Игорь Хрулёв подробно рассказал школьникам об Афганистане, условиях службы, особенностях быта солдат и причинах военного конфликта. Константин Красиков сделал акцент на современной армии и изменившемся характере боевых действий.













— Сейчас идёт совсем иная война — роботизированная, технологическая. С каждым днём появляются новые виды оружия и БПЛА — от совсем маленьких и бесшумных до крупных и громких, способных даже эвакуировать человека с поля боя, — отметил Константин Красиков.



Он также рассказал детям о мерах безопасности при угрозе атак беспилотников и объяснил, как правильно действовать в подобных ситуациях.



После беседы ветераны провели экскурсию по музею «Боевой Славы». Наибольший интерес у школьников вызвали макеты стрелкового оружия и элементы военной экипировки.



В завершение встречи гости пожелали детям хорошо учиться, заниматься спортом, уважать старших и интересоваться историей своей страны.



— Изучайте историю страны, родного края, своих героев-земляков. Забытая история — это потерянное будущее! — подчеркнули ветераны.



Подобные мероприятия в Мичуринске регулярно проходят при общественной и информационной поддержке регионального отделения Академии военных наук Тамбовской области. Как отметил председатель отделения Владимир Титаренко, работа ветеранов с молодёжью сегодня имеет особое значение.



— Очень важно, чтобы дети могли услышать живые истории людей, которые сами прошли через службу, войну и испытания. Такие встречи помогают формировать у молодёжи правильное отношение к истории, ответственности, служению Родине и памяти о защитниках страны, — отметил Владимир Титаренко. В музейной комнате «Боевой Славы» в Мичуринске прошла встреча школьников Кочетовской СОШ с ветераном боевых действий в Афганистане Игорем Хрулёвым и участником специальной военной операции, представителем «ТРОО Ассоциации ветеранов СВО» Константином Красиковым.Мероприятие получилось неформальным и по-настоящему живым: ветераны рассказали детям о военной службе, боевом товариществе, патриотизме и современных вызовах, с которыми сталкиваются военнослужащие.Игорь Хрулёв посвятил службе в Вооружённых силах СССР и России 27 лет. В 1982–1983 годах он находился в специальной командировке в Афганистане. После выхода в отставку ветеран активно занялся военно-патриотическим воспитанием молодёжи и подготовкой школьников к поступлению в военные учебные заведения. Примечательно, что одним из его учеников когда-то был нынешний участник СВО Константин Красиков.Константин Красиков окончил кадетскую школу, проходил службу по контракту, а в 2022 году отправился в зону проведения специальной военной операции. Он служил в штурмовом подразделении, командовал взводом и в 2023 году получил тяжёлое ранение. За проявленное мужество награждён медалью «За отвагу».Во время встречи Игорь Хрулёв подробно рассказал школьникам об Афганистане, условиях службы, особенностях быта солдат и причинах военного конфликта. Константин Красиков сделал акцент на современной армии и изменившемся характере боевых действий.Он также рассказал детям о мерах безопасности при угрозе атак беспилотников и объяснил, как правильно действовать в подобных ситуациях.После беседы ветераны провели экскурсию по музею «Боевой Славы». Наибольший интерес у школьников вызвали макеты стрелкового оружия и элементы военной экипировки.В завершение встречи гости пожелали детям хорошо учиться, заниматься спортом, уважать старших и интересоваться историей своей страны.Подобные мероприятия в Мичуринске регулярно проходят при общественной и информационной поддержке регионального отделения Академии военных наук Тамбовской области. Как отметил председатель отделения Владимир Титаренко, работа ветеранов с молодёжью сегодня имеет особое значение.



