Налоговая признала недостоверным адрес компании, связанной с сетью суши в Тамбове
Вчера, 18:52
Налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений об адресе ООО «Марлин» — компании, связанной с известными в Тамбове суши-брендами. Об этом сообщает издание «Вердикт».
По данным проверки, сведения о местонахождении фирмы по адресу на улице Тулиновской не подтвердились. Теперь компании необходимо устранить нарушения, иначе ей может грозить исключение из реестра юридических лиц.
Ситуация развивается на фоне продолжающегося конфликта между двумя совладельцами бизнеса — Андреем Скворцовым и Алексеем Нехаевым. Спор вокруг брендов и документов компании уже более года рассматривается в арбитражном суде.
Ранее суд обязал ООО «Марлин» предоставить одному из участников бизнеса документы по лицензионным соглашениям, связанным с использованием бренда. При этом часть спора касается разных товарных знаков, зарегистрированных как на компанию, так и на физическое лицо.
По итогам 2024 года выручка компании составила 1,9 млн рублей. При этом прибыль осталась минимальной — около 2 тыс. рублей.
