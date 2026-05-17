Тамбовская область планирует отказаться от закупки саженцев в других регионах
Вчера, 20:11
К 2028 году Тамбовская область может полностью перейти на использование собственных саженцев для озеленения городов и посёлков. Об этом заявил глава региона Евгений Первышов на оперативном совещании, посвящённом лесокультурному сезону 2026 года.
Сейчас муниципалитеты ежегодно тратят более 40 млн рублей на закупку деревьев и кустарников за пределами региона. По мнению губернатора, эти средства должны оставаться внутри области.
— Ежегодно наши муниципалитеты тратят более 40 млн рублей на закупку саженцев в других регионах. Считаю, что к 2028 году мы можем полностью перейти на тамбовские саженцы, оставляя бюджетные средства в области, — отметил Евгений Первышов.
В регионе продолжается лесовосстановление в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В этом году новые лесные культуры планируют создать на площади 900 гектаров. Ещё на такой же территории будут дополнены ранее высаженные леса.
По данным областных властей, работы уже выполнены более чем на 650 гектарах. В рамках акции «Сад памяти» дополнительно высадили 186 тысяч сеянцев сосны.
Сейчас в Тамбовской области работают 25 лесных питомников общей площадью 41 гектар. В них выращивают посадочный материал с использованием современных технологий полива и затенения.
