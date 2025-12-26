|
Ежегодный ремонт сетей и федеральные деньги: в Тамбовской области меняют подход к ЖКХ
В Тамбовской области коммунальную инфраструктуру намерены обновлять ежегодно и на постоянной основе. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Первышов, указав, что мероприятия по ремонту и модернизации должны быть включены в производственные программы всех ресурсоснабжающих организаций и сопровождаться строгим контролем.
По словам заместителя главы области Евгения Зименко, новый подход требует не разовых решений, а системной работы, понятной стратегии и устойчивого финансирования.
Региональное министерство ТЭК и ЖКХ сообщает, что помимо средств самих ресурсоснабжающих организаций, к обновлению коммунальных сетей будут привлекаться федеральные ресурсы. В рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» Тамбовская область получит финансирование на 2026–2028 годы.
В 2026 году на эти цели предусмотрено 413,5 млн рублей, в 2027 году — 670,15 млн рублей, в 2028 году — 971,9 млн рублей. Значительная часть средств — от 60 до 65% ежегодно — поступит из федерального бюджета.
Запланирована реконструкция шести объектов водоснабжения в Рассказове, Жердевке, Мордове, Сатинке, Гавриловке 1-й и Красивом. Общая протяжённость обновляемых сетей составит 38,6 км, также будут установлены две станции водоочистки.
Отдельные проекты касаются водоотведения и теплоснабжения: в Мичуринске построят 4,7 км новых сетей водоотведения, а в Котовске проведут капитальный ремонт 5,4 км тепловых сетей.
