Тамбовская компания предложила изменить правила федерального ЭКГ-рейтинга бизнеса



ЭКГ-рейтинг действует в России с февраля 2024 года и оценивает компании не только по финансовым показателям, но и по социальной ответственности, кадровой политике, экологическим проектам и взаимодействию с государством.



«ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» стала одной из первых компаний в стране, прошедших сертификацию. Предприятие получило статус «Лидер (ААА)» и вошло в число лучших по региону.



Как рассказала главный бухгалтер компании Елена Четырина, бизнес поддерживает дальнейшее развитие рейтинга, однако считает, что отдельные критерии требуют доработки.



В частности, компания предложила учитывать ЭКГ-рейтинг не только при государственных закупках, но и в коммерческом секторе — при выборе подрядчиков и партнёров между самими компаниями. Кроме того, представители предприятия считают необходимым изменить экологический блок оценки.



По словам Елены Четыриной, сегодня рейтинг учитывает экологические проекты только в пределах региона присутствия компании. Из-за этого участие предприятия в федеральных проектах по ликвидации накопленного экологического вреда не принесло дополнительных баллов.



— Наша компания реализует крупнейшие проекты федерального значения по ликвидации накопленного экологического вреда, тем не менее по итогам прохождения ЭКГ-рейтинга получила 0 баллов, так как оценивается вклад в экологические проекты только в рамках региона, но не в федеральном масштабе, — отметила она.



Участники заседания также предложили учитывать ЭКГ-рейтинг при проведении регионального конкурса «Лучший предприниматель года». С такой инициативой выступила бизнес-омбудсмен Тамбовской области Екатерина Мовчан.



В Союзе промышленников и предпринимателей Тамбовской области ранее отмечали, что ЭКГ-рейтинг постепенно становится реальным инструментом оценки деловой репутации компаний и начинает учитываться при предоставлении мер поддержки и сопровождении инвестиционных проектов.



По итогам заседания все предложения направили в министерство экономического развития Тамбовской области. Компания «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» из Тамбовской области выступила с инициативами по изменению национального ЭКГ-рейтинга бизнеса («Экология — Кадры — Государство»). Предложения прозвучали на заседании Совета Тамбовской областной Торгово-промышленной палаты.




