Тамбовская компания предложила изменить правила федерального ЭКГ-рейтинга бизнеса

Компания «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» из Тамбовской области выступила с инициативами по изменению национального ЭКГ-рейтинга бизнеса («Экология — Кадры — Государство»). Предложения прозвучали на заседании Совета Тамбовской областной Торгово-промышленной палаты.

ЭКГ-рейтинг действует в России с февраля 2024 года и оценивает компании не только по финансовым показателям, но и по социальной ответственности, кадровой политике, экологическим проектам и взаимодействию с государством.

«ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» стала одной из первых компаний в стране, прошедших сертификацию. Предприятие получило статус «Лидер (ААА)» и вошло в число лучших по региону.

Как рассказала главный бухгалтер компании Елена Четырина, бизнес поддерживает дальнейшее развитие рейтинга, однако считает, что отдельные критерии требуют доработки.

В частности, компания предложила учитывать ЭКГ-рейтинг не только при государственных закупках, но и в коммерческом секторе — при выборе подрядчиков и партнёров между самими компаниями. Кроме того, представители предприятия считают необходимым изменить экологический блок оценки.

По словам Елены Четыриной, сегодня рейтинг учитывает экологические проекты только в пределах региона присутствия компании. Из-за этого участие предприятия в федеральных проектах по ликвидации накопленного экологического вреда не принесло дополнительных баллов.

— Наша компания реализует крупнейшие проекты федерального значения по ликвидации накопленного экологического вреда, тем не менее по итогам прохождения ЭКГ-рейтинга получила 0 баллов, так как оценивается вклад в экологические проекты только в рамках региона, но не в федеральном масштабе, — отметила она.

Участники заседания также предложили учитывать ЭКГ-рейтинг при проведении регионального конкурса «Лучший предприниматель года». С такой инициативой выступила бизнес-омбудсмен Тамбовской области Екатерина Мовчан.

В Союзе промышленников и предпринимателей Тамбовской области ранее отмечали, что ЭКГ-рейтинг постепенно становится реальным инструментом оценки деловой репутации компаний и начинает учитываться при предоставлении мер поддержки и сопровождении инвестиционных проектов.

По итогам заседания все предложения направили в министерство экономического развития Тамбовской области.
Суд отказался возвращать в муниципальную собственность участок «Тамбовдорстроя»

Арбитражный суд Тамбовской области отказал прокуратуре региона в споре о земельном участке на улице Бастионной в Тамбове. Надзорное ведомство пыталось через суд признать недействительной продажу земли компании «Тамбовдорстрой». Речь идёт об участке площадью 1 401 квадратный метр на улице

Тамбовская компания предложила изменить правила федерального ЭКГ-рейтинга бизнеса

Компания «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» из Тамбовской области выступила с инициативами по изменению национального ЭКГ-рейтинга бизнеса («Экология — Кадры — Государство»). Предложения прозвучали на заседании Совета Тамбовской областной Торгово-промышленной палаты. ЭКГ-рейтинг действует в России с февраля 2024

В Тамбовской области хотят развивать школы-хозяйства по примеру Якутии

В Тамбовской области обсудили возможность создания школ-хозяйств — образовательных учреждений, где обучение сочетается с практической работой и ранней профориентацией школьников. Стратегическая сессия на эту тему прошла 27 мая в Татановской школе агробизнеса. Главной темой встречи стал опыт

В Тамбовской области построят восемь новых вышек сотовой связи в сельских территориях

В Тамбовской области продолжают развивать мобильную связь и интернет в сельских населённых пунктах. В 2026 году в регионе планируют построить восемь новых базовых станций сотовой связи. На реализацию проекта направят 40 млн рублей. Как сообщили в департаменте цифрового развития, конкурсы уже

В Тамбове ремонтируют четыре городские улицы

В Тамбове продолжается дорожный ремонт сразу на нескольких улицах города. Работы ведутся на Московской, Бориса Васильева и Чичканова. Подрядчики обновляют не только проезжую часть, но и тротуары, парковки, остановочные карманы и уличное освещение. На улице Московской ремонт проходит на участке от

В Тамбове признали банкротом бывшего топ-менеджера московского Бенифит-банка

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом бывшего заместителя председателя правления Бенифит-банка Светлану Суркову. В отношении неё введена процедура реализации имущества. С заявлением в суд обращалось Агентство по страхованию вкладов. По данным агентства, бывший топ-менеджер

В Тамбовской области хотят изменить правила выдачи бесплатной земли многодетным и ветеранам

В Тамбовской области подготовили новые правила предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям и ветеранам боевых действий. Законопроект уже внесён на рассмотрение и связан с нехваткой свободной земли в регионе. Теперь для получения участка многодетным семьям нужно будет

В Тамбовской области уменьшили объём инвестиций в строительство нового металлургического завода

В Тамбовской области скорректировали параметры одного из крупнейших промышленных проектов региона — строительства сталелитейного завода компании «Металл сервис» на территории будущей особой экономической зоны «Тамбов». Теперь объём инвестиций оценивается в 6,46 млрд рублей вместо ранее заявленных

Рабочий, пострадавший на стройке ЖК «Рахманинов» в Тамбове, лишился обеих ног

Стали известны новые подробности тяжёлого несчастного случая на стройке жилого комплекса «Рахманинов» в Тамбове. У 47-летнего рабочего диагностировали частичную травматическую ампутацию правой голени и травматическую ампутацию левой голени. Об этом сообщает «ПроТамбов», ссылаясь на Государственную

Дело экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова передали в Сосновский райсуд

Уголовное дело бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова поступило в Сосновский районный суд. Бывшего губернатора обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Пока дата первого судебного заседания не назначена. Ранее материалы дела находились в Ленинском районном суде Тамбова,

На тамбовском заводе «Электроприбор» прошло заседание Кадрового клуба Союза промышленников

В Тамбове на площадке ПАО «Электроприбор» прошло второе заседание Кадрового клуба Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области, сообщает издание «Вердикт». Встреча объединила представителей крупных предприятий, образовательных организаций и кадровых служб региона. Участниками

В Тамбове продолжают обсуждать вопрос о лишении Берстенёва звания почётного гражданина

В Тамбовской городской Думе продолжается рассмотрение вопроса о возможном лишении Геннадия Берстенёва звания «Почётный гражданин города Тамбова». Пока свои предложения по этой теме представили не все депутатские объединения. Об этом говорится в официальном ответе городской Думы. Как сообщил

Герою России Максиму Старцеву присвоили звание Почётного гражданина Тамбовской области

На оперативном совещании правительства Тамбовской области губернатор Евгений Первышов вручил участнику специальной военной операции Максиму Старцеву высшую региональную награду — звание Почётного гражданина Тамбовской области. Максиму Старцеву 41 год, он житель Моршанского округа и командир

Тамбовчанина арестовали на 14 суток за нацистское приветствие на могиле Тесака

Уваровский районный суд Тамбовской области назначил 14 суток административного ареста местному жителю Дмитрию Хабарову за публичную демонстрацию нацистской символики и жестов. Информация об этом появилась в судебной картотеке. Как установил суд, 1 августа 2025 года мужчина опубликовал в

В Тамбове проведут единый день консультаций по дачам, домам и догазификации СНТ

27 мая в Управлении Росреестра по Тамбовской области пройдёт Единый день консультаций для жителей региона. Специалисты Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» бесплатно ответят на вопросы, связанные с оформлением земельных участков и жилых домов в СНТ, а также с программой социальной догазификации.

Под новую особую экономическую зону в Тамбовской области отведут почти 450 гектаров

В Тамбовской области продолжается подготовка к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тамбов». Под будущую площадку планируют выделить 13 земельных участков общей площадью 448,5 га. Большинство участков расположены в Тамбовском округе — в районе посёлка Комсомолец и

В Тамбовской области создают комиссию по развитию искусственного интеллекта

В Тамбовской области официально утвердили комиссию по вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Новый координационный орган возглавил глава региона Евгений Первышов. В состав комиссии вошли 32 человека — руководители и заместители руководителей ключевых

В Моршанске лидирует проект нового парка у железнодорожного вокзала

В Тамбовской области продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства, которые могут обновить уже в следующем году. В Моршанске жители выбирают между двумя общественными пространствами, и пока с заметным отрывом лидирует проект парка по улице Дзержинского. За благоустройство

В Тамбовской области женщину оштрафовали за нападение на фельдшера

В Петровском округе Тамбовской области местную жительницу привлекли к административной ответственности за нападение на сотрудницу скорой помощи. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Инцидент произошёл 23 ноября 2025 года. Фельдшер Петровской центральной районной больницы

После гибели подростка в Первомайском тамбовчан призвали не покупать детям мотоциклы

С наступлением тёплой погоды на дорогах Тамбовской области увеличилось число мотоциклистов. Вместе с этим растёт и количество аварий, в том числе с участием подростков. В региональной Госавтоинспекции напомнили родителям об ответственности за допуск детей к управлению мототехникой без прав и

Легендарная тамбовская фабрика «Тамбовчанка» признана банкротом

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом ЗАО «Тамбовчанка» — одно из старейших предприятий легкой промышленности региона. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком до 11 ноября 2026 года. Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Агапов. Информация о решении
