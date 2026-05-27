В Тамбовской области построят восемь новых вышек сотовой связи в сельских территориях
Вчера, 10:20
В Тамбовской области продолжают развивать мобильную связь и интернет в сельских населённых пунктах. В 2026 году в регионе планируют построить восемь новых базовых станций сотовой связи.
На реализацию проекта направят 40 млн рублей. Как сообщили в департаменте цифрового развития, конкурсы уже завершены, подрядчики определены, а строительство начнётся в ближайшее время.
Новые станции связи появятся в селе Чуево-Алабушка Уваровского округа, деревне Таракса Пичаевского округа, Староалександровке Староюрьевского округа и деревне Петровка Моршанского округа. Также связь улучшат в сёлах Рычли, Мутасьево, Парский Угол и посёлке Октябрьский Моршанского округа.
Проект реализуется по программе цифровой трансформации и входит в национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Его главная задача — сократить цифровое неравенство между городом и селом и обеспечить жителей небольших населённых пунктов устойчивой мобильной связью и интернетом.
Программа действует в регионе с 2025 года. Всего за три года в Тамбовской области планируют установить 24 сельские базовые станции.
В прошлом году новые объекты связи уже заработали в восьми населённых пунктах региона, а дополнительно по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» в области построили ещё 27 базовых станций.
