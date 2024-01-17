На программу «Чистая вода» выделят 170 млн рублей Комментариев: 0



Согласно сообщению, предусмотрено строительство нескольких объектов питьевого водоснабжения общей стоимостью более 170 миллионов рублей. В частности, в городе Котовске планируется возведение двух станций водоочистки с распределительными водопроводными сетями по улицам Пионерской и Красногвардейской. Подготовительные работы уже находятся в процессе выполнения, включая засыпку фундамента на улице Пионерской.



Также отмечается активность работ в других муниципалитетах области. В селе Терновом Мичуринского округа идет реконструкция двух водонапорных башен и водопровода, выполнено половина работ. В поселке Устьинском Моршанского округа запланировано строительство водозаборной скважины и водонапорной башни со станцией очистки, а в селе Платоновка Рассказовского округа — строительство водозаборной скважины, водонапорной башни и станции очистки воды. Следует отметить, что работы по объектам в Моршанском и Рассказовском округах пока не начались.



В прошлом году в Тамбовской области благодаря федеральному проекту "Чистая вода" было возведено восемь объектов. Тем не менее, следует напомнить, что при этом поступили многочисленные жалобы от жителей на качество воды. В частности, в Мичуринске и посёлке совхоза "Комсомолец" вода, предоставленная в рамках программы "Чистая вода", не только трудно было назвать чистой, она оказалась непригодной для питья, что вызвало недовольство местных жителей.





Министерство топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области объявило о разработке плана мероприятий в рамках федерального проекта "Чистая вода", входящего в нацпроект "Жилье и городская среда" на 2024 год.Согласно сообщению, предусмотрено строительство нескольких объектов питьевого водоснабжения общей стоимостью более 170 миллионов рублей. В частности, в городе Котовске планируется возведение двух станций водоочистки с распределительными водопроводными сетями по улицам Пионерской и Красногвардейской. Подготовительные работы уже находятся в процессе выполнения, включая засыпку фундамента на улице Пионерской.Также отмечается активность работ в других муниципалитетах области. В селе Терновом Мичуринского округа идет реконструкция двух водонапорных башен и водопровода, выполнено половина работ. В поселке Устьинском Моршанского округа запланировано строительство водозаборной скважины и водонапорной башни со станцией очистки, а в селе Платоновка Рассказовского округа — строительство водозаборной скважины, водонапорной башни и станции очистки воды. Следует отметить, что работы по объектам в Моршанском и Рассказовском округах пока не начались.В прошлом году в Тамбовской области благодаря федеральному проекту "Чистая вода" было возведено восемь объектов. Тем не менее, следует напомнить, что при этом поступили многочисленные жалобы от жителей на качество воды. В частности, в Мичуринске и посёлке совхоза "Комсомолец" вода, предоставленная в рамках программы "Чистая вода", не только трудно было назвать чистой, она оказалась непригодной для питья, что вызвало недовольство местных жителей.



