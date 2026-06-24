Двух жителей Тамбовской области внесли в «чёрный список» после срыва аукциона по продаже земли Комментариев: 0



Как сообщили в антимонопольном ведомстве, в марте 2026 года администрация Тамбовского муниципального округа выставила на аукцион земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная стоимость лота составляла 133,9 тыс. рублей.



Во время торгов цена участка выросла более чем в 12 раз. Победитель предложил 1,67 млн рублей, однако впоследствии уклонился от подписания договора купли-продажи.



После этого право на заключение договора было предложено участнику, занявшему второе место с предложением 1,668 млн рублей. Однако и он отказался оформлять сделку.



Администрация муниципального округа направила информацию о случившемся в Тамбовское УФАС. Рассмотрев материалы, ведомство приняло решение включить обоих участников в реестр недобросовестных участников аукциона.



Теперь в течение двух лет они не смогут участвовать в торгах по продаже государственного и муниципального имущества.



В УФАС напоминают, что победа на аукционе влечёт обязанность заключить договор на предложенных условиях. Отказ от подписания документов может привести не только к потере задатка, но и к ограничению права участвовать в аналогичных торгах в дальнейшем. Тамбовское управление ФАС включило двух физических лиц в реестр недобросовестных участников аукционов после того, как они отказались заключать договор купли-продажи земельного участка, выигранного на муниципальных торгах.Как сообщили в антимонопольном ведомстве, в марте 2026 года администрация Тамбовского муниципального округа выставила на аукцион земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная стоимость лота составляла 133,9 тыс. рублей.Во время торгов цена участка выросла более чем в 12 раз. Победитель предложил 1,67 млн рублей, однако впоследствии уклонился от подписания договора купли-продажи.После этого право на заключение договора было предложено участнику, занявшему второе место с предложением 1,668 млн рублей. Однако и он отказался оформлять сделку.Администрация муниципального округа направила информацию о случившемся в Тамбовское УФАС. Рассмотрев материалы, ведомство приняло решение включить обоих участников в реестр недобросовестных участников аукциона.Теперь в течение двух лет они не смогут участвовать в торгах по продаже государственного и муниципального имущества.В УФАС напоминают, что победа на аукционе влечёт обязанность заключить договор на предложенных условиях. Отказ от подписания документов может привести не только к потере задатка, но и к ограничению права участвовать в аналогичных торгах в дальнейшем.



