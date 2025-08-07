Петербургскую фирму внесли в реестр недобросовестных подрядчиков из-за срыва капремонта в Тамбове 0 Петербургское ООО «Нордик Палвелу» на три года включено в реестр недобросовестных подрядных организаций за нарушение условий договора капитального ремонта многоквартирного дома в Тамбове. Об этом сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области.

В Моршанске начальника МКУ признали виновным в служебном подлоге при благоустройстве площади 0 Моршанский районный суд Тамбовской области вынес приговор начальнику муниципального казённого учреждения «Центр развития ЖКХ и социальных инвестиций» Александру Еркину, признав его виновным в служебном подлоге при исполнении госконтракта на благоустройство Октябрьской площади. Весной 2023 года МКУ

В Тамбовской области выросло число пострадавших от укусов клещей 0 По состоянию на 7 августа 2025 года в медицинские учреждения региона обратились 3 755 человек, пострадавшие от укусов клещей, из них 1 139 — дети. Показатель вдвое превышает уровень аналогичного периода 2024 года, когда зафиксировали 1 852 обращения (в том числе 512 от детей). Всем пострадавшим

Тамбов получит почти миллиард на модернизацию системы водоотведения 0 Правительство Тамбовской области получит инфраструктурный бюджетный кредит в размере 917,45 млн рублей для реализации крупного проекта по модернизации системы водоотведения в областном центре. Решение принято на федеральном штабе под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В Тамбовской области обсудят уборку урожая, туризм и энергосбережение 0 11 августа в 10:00 в правительстве Тамбовской области состоится традиционное онлайн-совещание под руководством врио главы региона Евгения Первышова. Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте правительства, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Новые люди» в Тамбове инициировали сбор подписей под петицией о ситуации с общественным транспортом 0 Региональное отделение партии «Новые люди» развернуло кампанию по сбору подписей под обращением о ситуации с городским транспортом. Волонтеры работают на ключевых остановочных пунктах областного центра, где фиксируют жалобы пассажиров на качество перевозок.

Александр Лутцев вернулся на пост главврача областной клинической больницы 0 Министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская сообщила о назначении нового главного врача областной клинической больницы имени Бабенко. Руководить учреждением вновь будет Александр Борисович Лутцев.

Минстрой Тамбовской области судится с «Тамбов-Автодором» из-за просрочки контракта 0 Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области подало в Арбитражный суд региона иск к ООО «Тамбов-Автодор» с требованием взыскать 22,3 миллиона рублей неустойки за срыв сроков исполнения госконтракта. Однако заявление было подано с процессуальными нарушениями: компания-подрядчик

Компания Варданяна на грани банкротства: заявление подано в суд 0 Компания «Тепловые коммуникации» из Воронежа, принадлежащая Нверу Варданяну, может быть признана банкротом. Заявление о её несостоятельности 1 августа подало ПАО «ТНС Энерго Воронеж» в Арбитражный суд Воронежской области. Пока заявление не принято к производству, а его подробности не раскрываются.

В Тамбовскую область поставили белорусскую молочную продукцию с нарушениями ветеринарных норм 0 В Тамбовской области выявлены серьёзные нарушения при поставке молочной продукции, сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. В ходе проверок специалисты установили, что на молокоперерабатывающее предприятие и к индивидуальному предпринимателю, осуществляющему

В Кирсанове модернизировали котельную: установлен новый промышленный котёл Rossen 0 В городе Кирсанове завершилась важная часть ремонтной программы текущего года — на котельной №3 по улице Пушкинская специалисты производственного отделения АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) установили современное оборудование. Новый водогрейный промышленный котёл Rossen RS-D 2000 пришёл на

Кто может стать новым сенатором от Тамбовской области после выборов губернатора 0 Выборы губернатора Тамбовской области, которые пройдут 14 сентября 2025 года, станут определяющими не только для региональной власти, но и для формирования представительства региона в Совете Федерации. В соответствии с действующим законодательством, каждый из кандидатов на пост главы региона обязан

Ушёл из жизни Николай Шмырёв — заслуженный строитель и поэт Тамбовской области 0 5 августа, в 03:00, после продолжительной болезни скончался Николай Леонидович Шмырёв. Ему было 72 года. О его смерти сообщили в социальных сетях. Прощание состоится 7 августа, в 12:00, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Похоронят Николая Леонидовича на Полынковском кладбище.

Ремонт на бульваре Строителей в Тамбове вновь откладывается — движение так и не восстановлено 0 Несмотря на ранее данные обещания, движение по бульвару Строителей в Тамбове по-прежнему остаётся перекрытым. Участок от улицы Советской до дома № 8 до сих пор недоступен для проезда — асфальт не уложен, ограждения не сняты, а работы, начавшиеся в начале лета, затянулись без внятных сроков

Правительство Тамбовской области берёт управление Моршанском в «ручной режим» после отставки мэра 0 Власти Тамбовской области приняли решение о временном переходе города Моршанска под прямое оперативное управление регионального правительства. Об этом 4 августа заявил врио губернатора Евгений Первышов на планёрке в администрации области. Мера была принята в связи с отставкой главы города Романа

В Мичуринске отметили 95-летие Воздушно-десантных войск 0 В Мичуринске и Мичуринском округе прошли торжественные мероприятия, посвящённые 95-й годовщине образования Воздушно-десантных войск России — одного из самых легендарных родов войск, известных как «крылатая пехота». Празднование, как и в прежние годы, началось с автопробега: колонна из нескольких

В Тамбовской области обновились условия участия в программе «Сельская ипотека» 0 Программа льготного жилищного кредитования «Сельская ипотека» продолжает действовать в Тамбовской области и в 2025 году, но теперь доступна не всем жителям сельской местности. В соответствии с новыми условиями, воспользоваться сниженной процентной ставкой смогут лишь представители определённых

Тамбовский «Спартак» вновь обыграл ФК «Орёл» 0 Футбольный клуб «Спартак» из Тамбова провёл выездной матч против ФК «Орёл» в рамках 17-го тура LEON-Второй лиги Б. В первой встрече сезона, проходившей в Тамбове, «красно-белые» одержали уверенную победу со счётом 4:0. В турнирной таблице перед матчем «Спартак» занимал 7-е место с 24 очками, а

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей 0 Арбитражный управляющий Павел Земцов объявил о старте открытого конкурса по продаже имущества обанкротившегося АО «Котовский лакокрасочный завод» (КЛКЗ). Торги пройдут 5 сентября 2025 года на торговой площадке «Фабрикант». Начальная цена лота составляет 744,3 миллиона рублей. Приём заявок от

Тамбовчанин Максим Аверин представит Россию на Гран-при Германии по греко-римской борьбе 0 Воспитанник спортивной школы Тамбовской области Максим Аверин выступит в составе сборной России на престижном международном турнире по греко-римской борьбе — Гран-при Германии. Соревнования пройдут 9–10 августа в Дортмунде и соберут сильнейших молодых борцов из разных стран.