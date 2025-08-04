Кто может стать новым сенатором от Тамбовской области после выборов губернатора Комментариев: 0



На данный момент интересы Тамбовской области в Совете Федерации представляет Михаил Белоусов — бывший сотрудник ФСБ и экс-заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике. В случае победы на выборах нового главы региона, этот пост может занять один из предложенных кандидатов, чьи фамилии уже официально опубликованы на сайте областной избирательной комиссии. Так, кандидат от КПРФ Андрей Жидков выдвинул помощника депутата Госдумы Елену Козодаеву, секретаря обкома КПРФ Антона Веселовского и помощника депутата облдумы Ларису Попову. Олег Морозов от ЛДПР указал в списке домохозяина Дениса Дубовицкого, предпринимателя Владимира Родина и помощника депутата Госдумы из Смоленской области Константина Сусакова. Евгений Первышов, идущий на выборы от «Единой России», включил в свой список действующего сенатора от Курской области Алексея Кондратьева, омбудсмена Владимира Репина и научного руководителя Института образования и общественных наук ТГУ Владимира Романова. Кандидат от «Справедливой России – За правду» Павел Плотников предложил самозанятую Ирину Жукову, сотрудника ИП Сергея Кунавина и директора ДЮСШ № 2 Александра Меньшиха. Наконец, кандидат от партии «Новые люди» Елена Семилетова выдвинула индивидуальных предпринимателей Татьяну Евтину, Елену Кузовлеву и Игоря Юрьева.



Окончательный выбор будущего сенатора будет сделан после оглашения результатов выборов губернатора. В этом смысле, сентябрьское голосование имеет значение не только для внутренней политики Тамбовской области, но и для её позиции на федеральном уровне. Список потенциальных представителей региона в Совете Федерации уже сформирован, и теперь всё зависит от того, кто из претендентов получит поддержку большинства избирателей.



Фото: rossaprimavera.ru Выборы губернатора Тамбовской области, которые пройдут 14 сентября 2025 года, станут определяющими не только для региональной власти, но и для формирования представительства региона в Совете Федерации. В соответствии с действующим законодательством, каждый из кандидатов на пост главы региона обязан представить в избирательную комиссию список из трёх человек, один из которых, в случае победы, будет делегирован в верхнюю палату Федерального собрания — Совет Федерации. Таким образом, будущее сенаторское кресло от Тамбовской области напрямую зависит от исхода выборов губернатора.На данный момент интересы Тамбовской области в Совете Федерации представляет Михаил Белоусов — бывший сотрудник ФСБ и экс-заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике. В случае победы на выборах нового главы региона, этот пост может занять один из предложенных кандидатов, чьи фамилии уже официально опубликованы на сайте областной избирательной комиссии. Так, кандидат от КПРФ Андрей Жидков выдвинул помощника депутата Госдумы Елену Козодаеву, секретаря обкома КПРФ Антона Веселовского и помощника депутата облдумы Ларису Попову. Олег Морозов от ЛДПР указал в списке домохозяина Дениса Дубовицкого, предпринимателя Владимира Родина и помощника депутата Госдумы из Смоленской области Константина Сусакова. Евгений Первышов, идущий на выборы от «Единой России», включил в свой список действующего сенатора от Курской области Алексея Кондратьева, омбудсмена Владимира Репина и научного руководителя Института образования и общественных наук ТГУ Владимира Романова. Кандидат от «Справедливой России – За правду» Павел Плотников предложил самозанятую Ирину Жукову, сотрудника ИП Сергея Кунавина и директора ДЮСШ № 2 Александра Меньшиха. Наконец, кандидат от партии «Новые люди» Елена Семилетова выдвинула индивидуальных предпринимателей Татьяну Евтину, Елену Кузовлеву и Игоря Юрьева.Окончательный выбор будущего сенатора будет сделан после оглашения результатов выборов губернатора. В этом смысле, сентябрьское голосование имеет значение не только для внутренней политики Тамбовской области, но и для её позиции на федеральном уровне. Список потенциальных представителей региона в Совете Федерации уже сформирован, и теперь всё зависит от того, кто из претендентов получит поддержку большинства избирателей.Фото: rossaprimavera.ru



