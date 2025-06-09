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В Тамбовской области досрочные выборы губернатора пройдут 14 сентября 2025 года

Вчера, 16:21
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В Тамбовской области досрочные выборы губернатора пройдут 14 сентября 2025 годаДепутаты Тамбовской областной Думы на очередном заседании единогласно назначили дату досрочных выборов главы региона. Голосование состоится 14 сентября 2025 года. О решении сообщает пресс-служба регионального парламента.

В заседании принял участие главный федеральный инспектор по Тамбовской области — представитель аппарата полпреда президента РФ в ЦФО Владимир Пригорнев. Как пояснили в облдуме, дата выборов была определена в строгом соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства — решение должно приниматься не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до голосования.

Напомним, что 4 ноября 2024 года указом Президента Российской Федерации были досрочно прекращены полномочия действующего главы области Максима Егорова. Исполняющим обязанности губернатора был назначен Евгений Первышов, ранее занимавший посты в структурах исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях.

Теперь избирательная кампания официально стартует в ближайшие недели, и в региональной повестке на первый план выйдут вопросы будущего руководства области.

Фото: Диана Яшина ТОП68
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