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Выборы в Тамбовскую городскую Думу пройдут под контролем областной избирательной комиссии
Сегодня, 10:22
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Центризбирком России на заседании 19 февраля принял решение передать полномочия по организации и проведению выборов депутатов Тамбовской городской Думы восьмого созыва областной избирательной комиссии. Выборы состоятся в единый день голосования 14 сентября 2025 года.
Ранее за проведение выборов отвечала избирательная комиссия города Тамбова, однако в марте 2022 года её ликвидировали по решению городской Думы. С этого момента полномочия по организации выборов в административном центре региона перешли к избирательной комиссии Тамбовской области.
Федеральное законодательство предусматривает возможность возложения обязанностей по проведению выборов в административных центрах субъектов РФ на региональные избирательные комиссии. В Тамбовской области только областной избирком работает на постоянной основе, поэтому решение было согласовано с ЦИК России.
Тамбовская городская Дума состоит из 36 депутатов, половина которых избирается по одномандатным округам, а другая половина – по партийным спискам.
В этот же день, 14 сентября 2025 года, в регионе также пройдут досрочные выборы Главы Тамбовской области и выборы депутатов представительных органов семи городских округов.
Фото: избирком Тамбов
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