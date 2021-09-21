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Избирком подвел итоги выборов в облдуму
Вчера, 10:15
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Вчера на заседании избирательной комиссии Тамбовской области были подведены итоги выборов депутатов Тамбовской областной Думы.
По партийным спискам избирком по методу империали распределил 25 депутатских мандатов следующим образом: «ЕР» (276 045 голосов) - 17, КПРФ (74 496) – 3, «Родина» (60 446) - 3, «СР» (31 411) и ЛДПР (25 140) по 1 мандату.
При этом кандидат в депутаты Артем Александров завил, что у КПРФ должно быть не три, а четыре депутатских мандата. Одно место оказалось в копилке «ЕР».
«Пять лет назад избирком уже «ошибался», тогда наш мандат отдали «ЕР», правда, потом вернули, сославшись на ошибку из-за усталости. С такой постановкой вопроса мириться я не собираюсь, поэтому пусть суд посчитает, как правильно», - отметил Александров.
Фото: Валерий Горбунов
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