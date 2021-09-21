Кандидаты в депутаты не признают итоги выборов Комментариев: 0



По предварительным данным в Тамбовскую областную Думу «Единая Россия» получила - 57,91%, КПРФ - 15,63%, «Родина» - 12,68%, «Справедливая Россия - За правду» - 6,59%, ЛДПР - 5,27%.



В Тамбовском одномандатном избирательном округе № 177 лидирует Журавлев А.А. – 55,73 %, далее идет Жидков А.И. – 16,36 %.

По Рассказовскому округу кандидат от КПРФ Артём Александров набрал 20% на выборах в Госдуму, а Александр Поляков («ЕР») - 55%.

Артём Александров не признаёт итоги выборов, и на то есть веские основания – многочисленные нарушения на участках.



- Мы одержали моральную победу – перемены неизбежны! Вместе с вами мы сражались за каждый голос! Повсеместно коммунисты громили ЕдРо, не только в Тамбове и в других городах и селах. По округу № 25 по выборам депутата областной Думы у нас украли победу, - заявил Артем Александров.



Александров отмечает, что его наблюдатели фиксировали десятки нарушений. В Тамбове и в большинстве сёл кандидат от «Единой России» проиграл выборы, однако были так называемые «слепые» зоны, где не было камер и наблюдателей – село Троицкая Дубрава и Горельский лесхоз. И, удивительно – именно на этих участках единорос набрал в 10 раз больше голосов, чем Александров.

Сегодня на заседаниях окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 177 и № 178 подведут итоги выборов депутатов Госдумы. Вчера в области завершили подсчёт голосов на выборах депутатов Тамбовской областной и Государственной Думы.По предварительным данным в Тамбовскую областную Думу «Единая Россия» получила - 57,91%, КПРФ - 15,63%, «Родина» - 12,68%, «Справедливая Россия - За правду» - 6,59%, ЛДПР - 5,27%.В Тамбовском одномандатном избирательном округе № 177 лидирует Журавлев А.А. – 55,73 %, далее идет Жидков А.И. – 16,36 %.По Рассказовскому округу кандидат от КПРФ Артём Александров набрал 20% на выборах в Госдуму, а Александр Поляков («ЕР») - 55%.Артём Александров не признаёт итоги выборов, и на то есть веские основания – многочисленные нарушения на участках.- заявил Артем Александров.Александров отмечает, что его наблюдатели фиксировали десятки нарушений. В Тамбове и в большинстве сёл кандидат от «Единой России» проиграл выборы, однако были так называемые «слепые» зоны, где не было камер и наблюдателей – село Троицкая Дубрава и Горельский лесхоз. И, удивительно – именно на этих участках единорос набрал в 10 раз больше голосов, чем Александров.



