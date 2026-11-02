В Тамбовской области пять институтов поддержки бизнеса объединят работу по принципу «единого окна»

«Наша задача — сделать так, чтобы для предпринимателя вся эта инфраструктура работала как единое окно: без разрывов, с понятной маршрутизацией и максимальным эффектом от доступных инструментов», — пояснил Олег Кадыков.

В Тамбовской области пять организаций, оказывающих поддержку предпринимателям, договорились объединить работу по принципу «единого окна». Соглашение о межведомственном взаимодействии подписали 3 ноября в региональной Корпорации развития, выступившей инициатором проекта.К соглашению присоединились региональные Фонд развития промышленности, Центр координации поддержки бизнеса, Региональный центр управления и культуры, Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства и Фонд поддержки предпринимательства.Новый механизм предполагает, что предприниматели смогут получать помощь в выборе и использовании доступных мер государственной поддержки без необходимости самостоятельно обращаться в каждую организацию. Участники соглашения будут обмениваться информацией и направлять заявителей в зависимости от потребностей и стадии развития бизнеса.По словам советника Корпорации развития по проектной и инновационной деятельности Олега Кадыкова, подготовка соглашения заняла около года. Инициатива получила необходимые согласования, в том числе со стороны Минпромторга.Генеральный директор Корпорации развития Тамбовской области Максим Сеструхин привёл в качестве примера совместной работы создание индустриального парка в Тамбове. Корпорация занималась подбором площадки, привлечением якорного инвестора и регистрацией парка, а Фонд развития промышленности — предоставлением мер господдержки.В дальнейшем участники соглашения рассматривают возможность реализации новых совместных проектов, включая создание своеобразного «магазина франшиз» для малого бизнеса.Как отметила директор Регионального центра управления и культуры Елена Степанова, взаимодействие организаций позволит сопровождать предпринимателей на разных этапах — от запуска небольшого дела до создания собственного производства.Соглашение определяет организационные, правовые, информационные и технические основы сотрудничества. Следующим этапом станет утверждение дорожной карты, которая установит порядок практического взаимодействия участников.