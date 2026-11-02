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» » » В Тамбове директора подрядной организации обвиняют в хищении 17,8 млн рублей при благоустройстве памятника Зое Космодемьянской

В Тамбове директора подрядной организации обвиняют в хищении 17,8 млн рублей при благоустройстве памятника Зое Космодемьянской

Вчера, 20:22
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Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «Триумф», которого обвиняют в хищении более 17,8 млн рублей при благоустройстве территории возле памятника Зое Космодемьянской в Тамбове. Уголовное дело направят в Ленинский районный суд города.

По версии следствия, с декабря 2024 года по май 2025 года руководитель подрядной организации похищал бюджетные средства, выделенные на исполнение муниципального контракта. Для этого, как полагают правоохранители, использовались фиктивные документы о выполнении работ субподрядчиками.

Общий ущерб бюджету следствие оценило более чем в 17,8 млн рублей. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

В ходе расследования на имущество руководителя компании наложили арест для обеспечения возмещения ущерба. Прокуратура также подготовила иск о взыскании похищенных средств, который будет рассмотрен вместе с уголовным делом.

Теперь обстоятельства исполнения муниципального контракта и обоснованность предъявленного обвинения предстоит оценить Ленинскому районному суду Тамбова.
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