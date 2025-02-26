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В Тамбове гендиректор дорожно-строительной компании обвиняется в мошенничестве на 4,5 млн рублей
Сегодня, 10:34
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Генерального директора одной из дорожно-строительных организаций Тамбовской области обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 4,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.
По данным следствия, в 2020 году во время исполнения двух муниципальных контрактов на ремонт дорог по улицам Октябрьская, Монтажников и Н. Вирты обвиняемый похитил асфальтовый гранулят, полученный при демонтаже старого покрытия. В результате бюджету города был нанесён ущерб на сумму более 4,5 млн рублей.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения в особо крупном размере»). Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд.
Стоит отметить, что это не первый случай хищений дорожных материалов в регионе. Год назад бывший заместитель главы администрации Тамбова Юрий Зарапин получил 3,5 года колонии за аналогичное преступление. Следствие установило, что в 2018 и 2020 годах он, будучи руководителем МКУ «Дирекция городских дорог», совместно с двумя подчинёнными и гендиректором компании «Стройинжиниринг» Дмитрием Поповым похитил асфальтовый срез на сумму более 7,2 млн рублей.
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