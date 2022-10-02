|
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму свыше 4 млн рублей
Сегодня, 10:41
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих участников организованной группы. Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с июня 2014 г. по апрель 2019 г. трое жителей Моршанска, один из которых – руководитель агентства недвижимости, вторая – риэлтор, а также специалист администрации сельсовета, оформили заведомо подложные документы для признания 5 граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий. При этом законных оснований для постановки на учет этих граждан и получения социальной выплаты на жилье не имелось.
В результате преступной деятельности злоумышленниками похищены денежные средства, выделенные из федерального бюджета для финансирования мероприятий по обеспечению жильем нуждающихся лиц, на сумму свыше 4 млн рублей.
Уголовное преследование в отношении специалиста администрации сельсовета прекращено в связи со смертью.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Моршанский районный суд для рассмотрения по существу.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.