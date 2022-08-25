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ДТП с участием главы сельсовета повлекло смерть человека
Вчера, 10:52
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Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы одного из сельсоветов Тамбовского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, в октябре 2021 года, глава сельсовета подъехал к нерегулируемому перекрестку улиц Мичуринская и Чичканова, не уступив дорогу учебному автомобилю, который двигался по главной дороге, допустил столкновение.
В результате произошедшего ДТП инструктору учебного автомобиля причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. В результате полученной травмы, потерпевший скончался в городской больнице через 10 дней после ДТП.
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