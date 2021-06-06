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Врача будут судить за смерть новорожденного
Сегодня, 09:22
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Органами прокуратуры утверждено обвинительное заключение по обвинению врача «Кирсановской ЦРБ» в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Следствием установлено, что врач не оказал должную медицинскую помощь роженице, поздно принял решение о проведении экстренной операции «кесарева сечения». В результате чего возникли серьезные осложнения при родах, пострадал ребенок, который почти через 12 месяцев скончался в больнице.
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