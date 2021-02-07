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Интубация пищевода вместо трахеи привела к смерти больного
Сегодня, 09:35
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В отношении врача одной из тамбовских больниц утверждено обвинительное заключение по ч. 2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».
Врача-анестезиолога обвиняют в том, что он во время операционных действий произвел интубацию пищевода вместо трахеи. Больной, у которой обнаружили аппендицит, должны были произвести эндотрахеальный наркоз во время диагностической лапароскопии.
Трагическая ошибка привела к смерти. Интубация трахеи — введение эндотрахеальной трубки (ЭТТ) в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей.
Фото pixabay.com
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