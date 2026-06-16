Тамбовчанину назначили ежедневный штраф за отказ снести опасную пристройку к аварийному дому Комментариев: 0



Речь идёт о трёхэтажной кирпичной пристройке и надстройке третьего этажа дома № 9Б по улице Октябрьской в Тамбове. Как установили суды, собственник более семи лет не исполнял судебное решение, несмотря на то, что самовольная постройка создаёт угрозу безопасности жильцов.



Спор начался ещё в 2017 году, когда администрация Тамбова обратилась в суд с требованием снести незаконно возведённые конструкции. В феврале 2019 года суд обязал Гочу Кочишвили в течение четырёх месяцев за свой счёт демонтировать пристройку и привести здание в первоначальное состояние.



Однако решение так и не было исполнено. Исполнительное производство возбудили только в декабре 2025 года, но ситуация не изменилась.



В марте 2026 года администрация города обратилась в суд с требованием назначить судебную неустойку. Суд первой инстанции удовлетворил заявление и установил штраф в размере 5 тыс. рублей за каждый день просрочки до полного исполнения решения.



Ответчик попытался оспорить это решение. Он ссылался на то, что выполнение работ может представлять угрозу для жизни и здоровья граждан, а также напомнил, что в 2023 году сам дом был признан аварийным и подлежащим сносу.



Однако апелляционный суд эти доводы отклонил. В постановлении отмечается, что наличие разработанного ещё в 2019 году проекта демонтажа, наоборот, подтверждает техническую возможность выполнения работ.



Кроме того, сами жильцы дома подтвердили, что бездействие собственника создаёт реальную угрозу их жизни и здоровью.



Суд также указал, что признание дома аварийным не освобождает собственника от исполнения ранее вынесенного судебного решения.



Для справки, дом № 9Б на улице Октябрьской был построен в 1917 году и признан аварийным. Согласно постановлению администрации Тамбова, собственники обязаны снести его до 1 августа 2026 года. Также известно, что на имущество Гочи Кочишвили наложены арест, запрет на регистрационные действия и ипотека.



Постановление апелляционного суда уже вступило в законную силу. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с тамбовчанина Гочи Кочишвили судебной неустойки в размере 5 тыс. рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда о сносе самовольной пристройки к многоквартирному дому. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».Речь идёт о трёхэтажной кирпичной пристройке и надстройке третьего этажа дома № 9Б по улице Октябрьской в Тамбове. Как установили суды, собственник более семи лет не исполнял судебное решение, несмотря на то, что самовольная постройка создаёт угрозу безопасности жильцов.Спор начался ещё в 2017 году, когда администрация Тамбова обратилась в суд с требованием снести незаконно возведённые конструкции. В феврале 2019 года суд обязал Гочу Кочишвили в течение четырёх месяцев за свой счёт демонтировать пристройку и привести здание в первоначальное состояние.Однако решение так и не было исполнено. Исполнительное производство возбудили только в декабре 2025 года, но ситуация не изменилась.В марте 2026 года администрация города обратилась в суд с требованием назначить судебную неустойку. Суд первой инстанции удовлетворил заявление и установил штраф в размере 5 тыс. рублей за каждый день просрочки до полного исполнения решения.Ответчик попытался оспорить это решение. Он ссылался на то, что выполнение работ может представлять угрозу для жизни и здоровья граждан, а также напомнил, что в 2023 году сам дом был признан аварийным и подлежащим сносу.Однако апелляционный суд эти доводы отклонил. В постановлении отмечается, что наличие разработанного ещё в 2019 году проекта демонтажа, наоборот, подтверждает техническую возможность выполнения работ.Кроме того, сами жильцы дома подтвердили, что бездействие собственника создаёт реальную угрозу их жизни и здоровью.Суд также указал, что признание дома аварийным не освобождает собственника от исполнения ранее вынесенного судебного решения.Для справки, дом № 9Б на улице Октябрьской был построен в 1917 году и признан аварийным. Согласно постановлению администрации Тамбова, собственники обязаны снести его до 1 августа 2026 года. Также известно, что на имущество Гочи Кочишвили наложены арест, запрет на регистрационные действия и ипотека.Постановление апелляционного суда уже вступило в законную силу.



