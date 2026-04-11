Суд обязал администрацию Мордовского округа выплатить подрядчику более 3,4 млн рублей
Сегодня, 12:00
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о взыскании с администрации Мордовского округа Тамбовской области более 3,4 млн рублей в пользу подрядчика. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».
Спор возник из-за контракта на ремонт дороги. Работы по нему выполнило липецкое ООО «СУ 1». Общая стоимость контракта составляла 45,9 млн рублей.
Подрядчик выполнил работы на 44,2 млн рублей, однако заказчик оплатил не всю сумму, удержав часть средств в качестве неустойки за просрочку.
Суды установили, что работы были выполнены полностью, а удержанная неустойка должна была быть частично списана. В результате с администрации взыскали 2,06 млн рублей долга.
Кроме того, суд обязал муниципалитет выплатить ещё около 1,4 млн рублей неустойки — уже за задержку оплаты выполненных работ.
Аргументы о том, что средства поздно поступили из бюджета, суд не принял, указав, что это не освобождает заказчика от обязательств перед подрядчиком.
Решение суда первой инстанции оставлено без изменений.
