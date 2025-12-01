|
Апелляция оставила в силе решение по делу о ремонте крыши музыкального института Рахманинова в Тамбове
Как сообщает деловое издание «Вердикт», 19-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области по спору между подрядчиком ООО «Элбридж» и ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Апелляционная жалоба подрядчика отклонена, выводы первой инстанции признаны законными и обоснованными.
Спор касается госконтракта на ремонт крыши и чердачных перекрытий здания музыкального училища — объекта культурного наследия регионального значения. Контракт был заключён 30 августа 2022 года стоимостью 12,2 млн рублей и расторгнут вузом в одностороннем порядке в феврале 2023 года из-за затягивания сроков ремонта.
ООО «Элбридж» требовало взыскать с учебного заведения 6,26 млн рублей задолженности, почти 1,93 млн рублей неустойки и судебные расходы. Однако судебная экспертиза выявила неполный объём работ и существенные нарушения технологии: отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций, несоответствие устройства кровли проекту, неотрегулированные водоприёмные воронки и другие дефекты. Стоимость устранения нарушений эксперты оценили более чем в 4 млн рублей.
Суд первой инстанции, учтя заключение экспертов, присудил подрядчику лишь 2,24 млн рублей за фактически выполненные и принятые работы, 687,9 тыс. рублей неустойки, а также часть расходов на проведение экспертиз и транспортировку специалистов. Апелляционная инстанция согласилась с этими выводами.
Решение может быть обжаловано в кассационной инстанции.
Как напоминает «Вердикт», музыкальный вуз подал также встречный иск о взыскании убытков от залива помещений (220 тыс. рублей) и штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств (591 тыс. рублей). Эти требования выделены в отдельное производство. Само ООО «Элбридж» с октября 2025 года находится в процедуре банкротства.
фото EDU-inform
