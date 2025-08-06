|
Минстрой Тамбовской области судится с «Тамбов-Автодором» из-за просрочки контракта
Вчера, 09:27
Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области подало в Арбитражный суд региона иск к ООО «Тамбов-Автодор» с требованием взыскать 22,3 миллиона рублей неустойки за срыв сроков исполнения госконтракта. Однако заявление было подано с процессуальными нарушениями: компания-подрядчик находится в процедуре банкротства с декабря 2024 года.
Суд оставил иск без движения до 18 августа, предоставив истцу время на устранение недостатков в документах. Только после этого заявление будет принято к рассмотрению.
Основанием для иска стал контракт на строительство дорог в микрорайоне «8 этажей» Тамбовского округа, подписанный в ноябре 2022 года. Сумма соглашения составляла 76,5 миллиона рублей. Изначально подрядчик должен был завершить работы к сентябрю 2023 года, но из-за внесения изменений в проект сроки перенесли на конец июня 2024-го.
Несмотря на перенос, «Тамбов-Автодор» к укладке асфальта так и не приступил. Просрочка исполнения составила 327 дней, и 16 мая 2025 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке. На тот момент компания уже находилась в стадии банкротства.
ООО «Тамбов-Автодор» ранее стабильно получало государственные и муниципальные заказы. Однако проект в «8 этажах» стал одним из крупнейших провалов подрядчика, ознаменовав начало его финансового краха.
