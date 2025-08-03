|
Ушёл из жизни Николай Шмырёв — заслуженный строитель и поэт Тамбовской области
Сегодня, 17:40
Комментариев: 0
Версия для печати
5 августа, в 03:00, после продолжительной болезни скончался Николай Леонидович Шмырёв. Ему было 72 года. О его смерти сообщили в социальных сетях. Прощание состоится 7 августа, в 12:00, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Похоронят Николая Леонидовича на Полынковском кладбище.
Родился он 3 ноября 1952 года в селе Вязовое Жердевского района. Окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, получив квалификацию экономиста. Свою трудовую деятельность начал на заводе «Комсомолец», затем продолжил работу в комсомольских и партийных структурах. Впоследствии возглавлял строительные компании «Тамбовкапиталстрой» и «Тамбовинвестстрой», внёс весомый вклад в развитие строительной отрасли региона.
Николай Шмырёв неоднократно избирался депутатом Тамбовской городской и областной дум, был активным участником политической и общественной жизни. Он обладал многочисленными профессиональными и общественными наградами: звание «Заслуженный строитель России», знак «Почётный строитель России», медаль Русской Православной Церкви святого князя Даниила Московского и нагрудный знак «За заслуги перед Тамбовской областью». Кроме того, он являлся членом-корреспондентом Международной академии менеджмента.
Помимо инженерно-экономической карьеры, Николай Леонидович был известен и как поэт. Он состоял в Союзе писателей России и выпустил семь поэтических сборников, включая «Подниму руки к солнцу» и «И качается маятник медный…».
Уход Николая Шмырёва — большая потеря для Тамбовской области. Его имя останется в памяти как человека, внёсшего значимый вклад не только в развитие городской инфраструктуры, но и в культурную жизнь региона.
Редакция нашего издания выражает соболезнования родным и близком.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.