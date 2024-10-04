В Тамбове ушёл из жизни известный архитектор и преподаватель Александр Куликов Комментариев: 0



Александр Куликов, родившийся 3 февраля 1936 года в Ставропольском крае, окончил Московский архитектурный институт в 1960 году. С 1960 года он жил и работал в Тамбове, занимая ключевые должности в области архитектуры. В 1961 году он стал начальником отделения облисполкома и главным архитектором области.



Куликов был соавтором генерального плана Тамбова и автором проектов многочисленных памятников и монументов, включая памятники Ленину, Сергеева-Ценского, Рахманинова и Державина. По его проектам в Тамбове были построены Дом профсоюзов и Дом художника. В 1979 году его коллектив победил во Всесоюзном конкурсе на застройку центральной части Тамбова.



С 1991 года Куликов преподавал в ТГТУ, где работал доцентом и профессором, оставив глубокий след в жизни своих студентов и коллег. За свою карьеру он был удостоен множества наград, включая премию Тамбовской области имени В. А. Щуко и почётный знак «За заслуги перед городом Тамбовом».



Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Куликова. Его вклад в архитектуру и образование Тамбова навсегда останется в памяти города и его жителей. В возрасте 88 лет скончался заслуженный архитектор России и преподаватель Тамбовского государственного технического университета Александр Сергеевич Куликов. Об этом сообщили в пресс-службе ТГТУ.Александр Куликов, родившийся 3 февраля 1936 года в Ставропольском крае, окончил Московский архитектурный институт в 1960 году. С 1960 года он жил и работал в Тамбове, занимая ключевые должности в области архитектуры. В 1961 году он стал начальником отделения облисполкома и главным архитектором области.Куликов был соавтором генерального плана Тамбова и автором проектов многочисленных памятников и монументов, включая памятники Ленину, Сергеева-Ценского, Рахманинова и Державина. По его проектам в Тамбове были построены Дом профсоюзов и Дом художника. В 1979 году его коллектив победил во Всесоюзном конкурсе на застройку центральной части Тамбова.С 1991 года Куликов преподавал в ТГТУ, где работал доцентом и профессором, оставив глубокий след в жизни своих студентов и коллег. За свою карьеру он был удостоен множества наград, включая премию Тамбовской области имени В. А. Щуко и почётный знак «За заслуги перед городом Тамбовом».Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Куликова. Его вклад в архитектуру и образование Тамбова навсегда останется в памяти города и его жителей.



