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Ушёл из жизни бывший председатель КСП города Тамбова Александр Лапкин

Вчера, 11:18
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Ушёл из жизни бывший председатель КСП города Тамбова Александр ЛапкинВ воскресенье, 1 октября, на своем 64-м году жизни ушел из этого мира Александр Лапкин – бывший председатель Контрольно-счетной палаты Тамбова. Александр Иванович руководил Тамбовской КСП начиная с 2017 года, и служил до момента выхода на пенсию в январе текущего года. Перед этой датой, в течение пяти лет, он также занимал должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Тамбова.

На протяжении более чем 40 лет Александр Лапкин преданно трудился в органах государственной власти Тамбовской области и органах местного самоуправления города Тамбова. Он начал свою карьеру в Финуправлении Тамбовского облисполкома, а затем занимал должности заведующего финансовым отделом Ленинского районного исполкома Тамбова и финансового отдела администрации Ленинского района Тамбова. В течение 16 лет он возглавлял Контрольно-счетную комиссию Тамбовской областной Думы.
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Вчера, 11:18
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