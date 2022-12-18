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Александр Жуков может стать руководителем КСП
Сегодня, 10:13
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У действующего председателя Контрольно-счётной палаты города Тамбова Александра Лапкина 12 января 2023 года заканчивается срок полномочий. Именно поэтому менее чем через месяц должен быть назначен новый руководитель этого ведомства.
Как сообщает информационный портал «Протамбов», глава города Тамбова Елена Леонова предложила на этот пост председателя комитета финансов Александра Жукова. Он стал единственной кандидатурой, внесённой в установленный срок.
Сейчас Александру Жукову 48 лет. Он родился в посёлке Инжавино Тамбовской области, окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности «Финансы и кредит». Успел поработать в налоговой инспекции и на разных должностях в банковской сфере.
Пост замглавы администрации Тамбова (председателя комитета финансов) он занял в 2018 году. В случае, если Александр Жуков станет председателем КСП, закономерно освободится должность в администрации города.
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