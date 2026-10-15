В Тамбовской области программу развития общественного транспорта увеличили до 5,2 млрд рублей Комментариев: 0



Основной прирост обеспечен за счёт областного бюджета и внебюджетных источников. Финансирование из региональной казны увеличено примерно с 900 млн до 2,1 млрд рублей. Объём внебюджетных средств вырос с 1,8 млрд до 2,6 млрд рублей.



При этом федеральная составляющая программы, напротив, сократилась. Если первоначально планировалось привлечь около 1,2 млрд рублей из федерального бюджета, то в новой редакции предусмотрено порядка 600 млн рублей. Ещё около 3 млн рублей должны поступить из муниципальных бюджетов.



Таким образом, общий объём программы стал больше, несмотря на уменьшение ожидаемого федерального финансирования. Дополнительную нагрузку предполагается покрыть прежде всего за счёт областного бюджета и внебюджетных средств.



Программа рассчитана до 2030 года и предусматривает обновление автобусного парка, повышение доступности перевозок и сокращение доли транспорта, который эксплуатируется дольше нормативного срока.



К 2030 году долю общественного транспорта с нормативным сроком эксплуатации в целом по региону планируют довести до 60%. Для опорных населённых пунктов и агломераций целевой показатель установлен на уровне 85%. Плановый объём пассажирских перевозок сохраняется на уровне около 70 млн человек в год.



Первоначальная версия программы была утверждена осенью 2025 года. Тогда для достижения целевых показателей власти оценивали потребность в обновлении примерно 300 автобусов разных классов. Около 220 машин приходилось на Тамбов, порядка 70 — на Мичуринск, около 10 — на Рассказово, ещё несколько единиц — на Котовск и Кирсанов. В Тамбовской области увеличили плановый объём финансирования программы развития общественного транспорта на 2025–2030 годы. После корректировки он вырос примерно с 3,8 млрд до 5,2 млрд рублей — примерно на 1,4 млрд рублей, или на 36%.Основной прирост обеспечен за счёт областного бюджета и внебюджетных источников. Финансирование из региональной казны увеличено примерно с 900 млн до 2,1 млрд рублей. Объём внебюджетных средств вырос с 1,8 млрд до 2,6 млрд рублей.При этом федеральная составляющая программы, напротив, сократилась. Если первоначально планировалось привлечь около 1,2 млрд рублей из федерального бюджета, то в новой редакции предусмотрено порядка 600 млн рублей. Ещё около 3 млн рублей должны поступить из муниципальных бюджетов.Таким образом, общий объём программы стал больше, несмотря на уменьшение ожидаемого федерального финансирования. Дополнительную нагрузку предполагается покрыть прежде всего за счёт областного бюджета и внебюджетных средств.Программа рассчитана до 2030 года и предусматривает обновление автобусного парка, повышение доступности перевозок и сокращение доли транспорта, который эксплуатируется дольше нормативного срока.К 2030 году долю общественного транспорта с нормативным сроком эксплуатации в целом по региону планируют довести до 60%. Для опорных населённых пунктов и агломераций целевой показатель установлен на уровне 85%. Плановый объём пассажирских перевозок сохраняется на уровне около 70 млн человек в год.Первоначальная версия программы была утверждена осенью 2025 года. Тогда для достижения целевых показателей власти оценивали потребность в обновлении примерно 300 автобусов разных классов. Около 220 машин приходилось на Тамбов, порядка 70 — на Мичуринск, около 10 — на Рассказово, ещё несколько единиц — на Котовск и Кирсанов.



