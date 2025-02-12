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Депутаты утвердили изменения в бюджет Тамбова на 2025 год
Сегодня, 10:13
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Городская дума Тамбова рассмотрела и одобрила корректировки в бюджет на 2025 год, а также плановый период 2026–2027 годов. Доходы городской казны на 2025 год установлены на уровне 11,3 млрд рублей, тогда как расходы составят 11,1 млрд рублей.
Доходная часть бюджета, включающая налоговые и неналоговые поступления, прогнозируется в размере 5,1 млрд рублей. По сравнению с ранее утверждёнными показателями, она увеличилась на 537,7 млн рублей. В то же время расходы выросли на 2,2 млрд рублей.
Корректировки в бюджет во многом обусловлены поступлением межбюджетных трансфертов из областного бюджета в размере 1,6 млрд рублей. Эти средства имеют целевое назначение: большая их часть будет направлена на финансирование образовательной сферы и реализацию проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры.
Принятые изменения позволят городу эффективнее распределить финансовые ресурсы, обеспечив стабильное развитие ключевых социальных и хозяйственных направлений.
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