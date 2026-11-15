Главное управление МЧС по Тамбовской области возглавил Илья Жильцов Комментариев: 0



Кадровые изменения произошли после ухода на пенсию Олега Зацепина, который руководил управлением более 11 лет — с июля 2015 года. Его отставку подтвердили в пресс-службе ведомства.



Илья Жильцов ранее занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС по Ивановской области и одновременно являлся главным государственным инспектором региона по пожарному надзору.



Новый руководитель тамбовского управления родился 22 июля 1982 года в Иванове. В 2002 году окончил Ивановский филиал Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.



Службу начал в Московской области, где работал в подразделениях государственного пожарного надзора Щёлковского района. В 2011 году вернулся в Ивановскую область, занимал руководящие должности в подразделениях пожарного надзора Лежневского и Фурмановского районов.



В 2013–2016 годах работал в региональном управлении надзорной деятельности и профилактической работы. Впоследствии возглавлял территориальные подразделения, отвечавшие за пожарный надзор в Фурмановском районе, городском округе Кохма, Ивановском и Лежневском районах.



Его предшественник Олег Зацепин родился в 1967 году в Тамбовской области. В 1990 году окончил Тамбовское высшее военное командное училище химической защиты имени Н. И. Подвойского, а в 2009 году — Северо-Западную академию государственной службы.



В системе МЧС Олег Зацепин работал с 2000 года. Начинал службу в Еврейской автономной области, затем занимал руководящие должности в Главном управлении МЧС по Калужской области. С 2011 года был первым заместителем начальника калужского главка, а в июле 2015 года возглавил управление МЧС по Тамбовской области.



Илья Жильцов пока руководит тамбовским главком в статусе временно исполняющего обязанности. Информация о его назначении на должность начальника управления на постоянной основе не опубликована. Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Тамбовской области назначен Илья Жильцов, ранее занимавший должность заместителя руководителя регионального управления ведомства в Ивановской области. Информация о новом руководителе появилась на официальном сайте тамбовского главка МЧС.Кадровые изменения произошли после ухода на пенсию Олега Зацепина, который руководил управлением более 11 лет — с июля 2015 года. Его отставку подтвердили в пресс-службе ведомства.Илья Жильцов ранее занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС по Ивановской области и одновременно являлся главным государственным инспектором региона по пожарному надзору.Новый руководитель тамбовского управления родился 22 июля 1982 года в Иванове. В 2002 году окончил Ивановский филиал Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.Службу начал в Московской области, где работал в подразделениях государственного пожарного надзора Щёлковского района. В 2011 году вернулся в Ивановскую область, занимал руководящие должности в подразделениях пожарного надзора Лежневского и Фурмановского районов.В 2013–2016 годах работал в региональном управлении надзорной деятельности и профилактической работы. Впоследствии возглавлял территориальные подразделения, отвечавшие за пожарный надзор в Фурмановском районе, городском округе Кохма, Ивановском и Лежневском районах.Его предшественник Олег Зацепин родился в 1967 году в Тамбовской области. В 1990 году окончил Тамбовское высшее военное командное училище химической защиты имени Н. И. Подвойского, а в 2009 году — Северо-Западную академию государственной службы.В системе МЧС Олег Зацепин работал с 2000 года. Начинал службу в Еврейской автономной области, затем занимал руководящие должности в Главном управлении МЧС по Калужской области. С 2011 года был первым заместителем начальника калужского главка, а в июле 2015 года возглавил управление МЧС по Тамбовской области.Илья Жильцов пока руководит тамбовским главком в статусе временно исполняющего обязанности. Информация о его назначении на должность начальника управления на постоянной основе не опубликована.



