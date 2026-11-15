|
Главное управление МЧС по Тамбовской области возглавил Илья Жильцов
Вчера, 22:10
Комментариев: 0
Версия для печати
Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Тамбовской области назначен Илья Жильцов, ранее занимавший должность заместителя руководителя регионального управления ведомства в Ивановской области. Информация о новом руководителе появилась на официальном сайте тамбовского главка МЧС.
Кадровые изменения произошли после ухода на пенсию Олега Зацепина, который руководил управлением более 11 лет — с июля 2015 года. Его отставку подтвердили в пресс-службе ведомства.
Илья Жильцов ранее занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС по Ивановской области и одновременно являлся главным государственным инспектором региона по пожарному надзору.
Новый руководитель тамбовского управления родился 22 июля 1982 года в Иванове. В 2002 году окончил Ивановский филиал Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.
Службу начал в Московской области, где работал в подразделениях государственного пожарного надзора Щёлковского района. В 2011 году вернулся в Ивановскую область, занимал руководящие должности в подразделениях пожарного надзора Лежневского и Фурмановского районов.
В 2013–2016 годах работал в региональном управлении надзорной деятельности и профилактической работы. Впоследствии возглавлял территориальные подразделения, отвечавшие за пожарный надзор в Фурмановском районе, городском округе Кохма, Ивановском и Лежневском районах.
Его предшественник Олег Зацепин родился в 1967 году в Тамбовской области. В 1990 году окончил Тамбовское высшее военное командное училище химической защиты имени Н. И. Подвойского, а в 2009 году — Северо-Западную академию государственной службы.
В системе МЧС Олег Зацепин работал с 2000 года. Начинал службу в Еврейской автономной области, затем занимал руководящие должности в Главном управлении МЧС по Калужской области. С 2011 года был первым заместителем начальника калужского главка, а в июле 2015 года возглавил управление МЧС по Тамбовской области.
Илья Жильцов пока руководит тамбовским главком в статусе временно исполняющего обязанности. Информация о его назначении на должность начальника управления на постоянной основе не опубликована.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.