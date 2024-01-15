В СИЗО умер фигурант дела о мошенничестве при строительстве котельных в Котовске 0 В Следственном изоляторе Тамбова скончался 66-летний Юрий Чернышов, один из участников громкого уголовного дела, связанного с мошенничеством при строительстве котельных в Котовске. Информация об этом появилась в свете материала «Коммерсант-Черноземье», и в связи с этим фактом прокуратура и

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Руководителем Федерального казначейства по Тамбовской области назначен Олег Соколов 0 С 15 января 2024 года Олег Соколов приступил к исполнению обязанностей руководителя Управления Федерального казначейства по Тамбовской области, согласно информации, представленной на официальном сайте ведомства. Олег Соколов заменил на этой должности Валерия Попова, который исполнял обязанности

Прокуратура через суд требует решить проблемы жителей посёлка совхоза «Комсомолец» 0 Прокуратура Тамбовского района Тамбовской области провела дополнительную проверку в отношении бездействия местной администрации в организации необходимой инфраструктуры в застраиваемом микрорайоне. В ходе проверки были выявлены нарушения статьи 56.3 Градостроительного кодекса РФ, а также статей 24,

В Тамбове откроется выставка скульптора К. Малофеева 0 В Тамбове готовится открытие выставки (0+) работ известного и широко признанного скульптора Константина Малофеева, который в этом году отмечает свой 90-летний юбилей. Мастер стал известным благодаря созданию множества мемориалов, включая памятник Гавриилу Державину в Тамбове, скульптуру

Следователей заинтересовало состояние в Мичуринске школы №1 0 Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Тамбовской области приняли решение провести проверку в связи с появлением видеозаписи, на которой отчетливо видно нарушения в состоянии здания школы №1 в Мичуринске. На записи заметен коридор с очевидными признаками утечки

В Первомайском округе спасатель не смог пройти мимо замерзающего человека 0 Утром 5 января 20-летний сотрудник из Пожарно-спасательного центра в посёлке Первомайского, Дмитрий Шалаев, выбрал необычный маршрут домой после своей рабочей смены, что в итоге стало решающим моментом в спасении человеческой жизни.

Жильцы по пр. Запрудный, 10: «Живешь как на улице» 0 В конце прошлого года мы сообщали о трудностях, связанных с жилым домом № 10 по пр. Запрудный в городе Тамбове, которые могли привести к отсутствию горячей воды и отопления. С приходом сильных морозов ситуация ухудшилась.

Белгородские дети прибывают в Тамбовскую область 0 12 января в Тамбов прибыли молодые жители из Белгорода. Встреча произошла на железнодорожном вокзале, после чего они были направлены на автобусах в спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек".

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Жители Тамбова жалуются на температурные качели от 17 до 30 °С 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы лидер фракции КПРФ Артем Александров, обратил внимание администрации города на проблемы в системе теплоснабжения в Тамбове, в ответ на многочисленные жалобы горожан.

В Тамбовской области увеличится максимальный тариф на услуги пригородных поездов 0 В Тамбовской области утверждены новые тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте компании «Черноземье». Региональный департамент цен и тарифов опубликовал приказ, устанавливающий изменения в стоимость услуги перевозки пассажиров.

Оксана Муравьёва покинула должность директора «Новый век» 0 С 12 января, должность генерального директора Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Телевизионная и радиовещательная компания Тамбовская губерния», более известного как телекомпания «Новый век», осталась вакантной. И.о. гендиректора, Оксана Муравьёва, приняла решение

В Тамбове на Астраханской произошел порыв на сетях ГВС 0 Вчера ночью жители улицы Астраханская в Тамбове обратили внимание на густые клубы пара в районе Молодежного театра. Позднее выяснилось, что источником пара является бурлящий горячий источник, пробившийся из-под земли, а точнее — из-под асфальта.

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Участок трассы «Каспий» на подъезде к Тамбову находится в аварийном состоянии 0 Двадцатикилометровый участок федеральной трассы «Каспий» на подъезде к Тамбову находится в аварийном состоянии. Водители вынуждены маневрировать из-за обширных ям и выбоин, создавая потенциально опасные ситуации на дороге.

Уголовное дело о хищении при ремонте школы в Мордовском районе передадут в суд 0 Прокуратура Мордовского района завершила составление обвинительного заключения в отношении главного инженера ООО «Дон Строй Сервис», ответственного за проведение капитального ремонта здания Ленинского филиала МБОУ «Новопокровская СОШ» в рамках государственной программы «Развитие образования»

В Тамбове проведут капитальный ремонт здания лицея № 21 0 В Тамбове в скором времени стартует капитальный ремонт здания лицея № 21, расположенного на улице Энгельса. Это учебное заведение было включено в список приоритетных объектов для ремонта в текущем году в рамках национального проекта "Образование".

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