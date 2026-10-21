Минэкологии оценит ущерб после затопления дач сточными водами под Тамбовом

«Сегодня систематическое отсутствие действенных профилактических мер со стороны РКС-Тамбов привело к такой ситуации. Конечно, причины этому есть: и засоры, и износ линии. Но это не отменяет периодическую промывку системы, ревизию и другие мероприятия», — отметил Дмитрий Сомов.

Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области подключилось к ситуации с подтоплением дачных участков в районе пяти СНТ под Тамбовом. Специалисты намерены определить возможный ущерб окружающей среде после попадания сточных вод на территорию садоводств.Подтопление произошло 10 октября из-за масштабного засора канализационного коллектора. «РКС-Тамбов» приступила к расчистке сетей и привлекла подрядную организацию с более мощной техникой.Работы продолжаются круглосуточно уже вторую неделю. К настоящему времени прочищено около 500 метров коллектора, ещё примерно столько же предстоит расчистить. Для отвода стоков и ускорения работ установлена перекачивающая станция.Специалисты Тамбовского филиала ЦЛАТИ в присутствии инспекторов регионального Минэкологии уже отобрали пробы почвы на участках, куда попали сточные воды. Также организовано взаимодействие с Росприроднадзором и территориальным отделом Росрыболовства.Дальнейшие меры будут определены после получения результатов лабораторных исследований.Министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов связал произошедшее в том числе с недостаточными профилактическими мерами со стороны коммунальной организации.Проблема подтопления дачных участков к настоящему времени полностью не устранена, работы на коллекторе продолжаются.