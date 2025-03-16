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В Тамбовской области расследуют массовую гибель рыбы в пруду Гудня
Сегодня, 12:15
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В пруду Гудня, расположенном на территории совхоза «Пригородный» в селе Донское Тамбовского округа, зафиксирована массовая гибель рыбы. Информация об инциденте сначала появилась в социальных сетях, а затем привлекла внимание региональных СМИ.
На место происшествия выехал врио министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов. При осмотре следов сброса сточных вод в районе канализационной насосной станции обнаружено не было.
17 марта специалисты отобрали пробы воды из пруда и ручья для проведения лабораторных исследований. Если анализы подтвердят факт загрязнения, будут установлены виновные лица, после чего их привлекут к ответственности.
К расследованию подключилась и прокуратура Тамбовского района. Надзорное ведомство совместно с контролирующими органами провело выезд на место происшествия. В прокуратуре подчеркнули, что в случае выявления нарушений последуют меры прокурорского реагирования.
Министерство экологии заявило, что ситуация находится под контролем, а окончательные выводы будут сделаны после получения результатов анализов воды.
Фото: министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области
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