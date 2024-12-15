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Возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в пруду «Рогатый»
Сегодня, 16:15
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Вблизи деревни Барановка Токаревского муниципального округа массовая гибель рыбы в пруду «Рогатый» привела к возбуждению уголовного дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее существенный вред животному миру и рыбным запасам). Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области изданию «ПроТамбов». При этом уголовное дело возбудили по факту.
Осенью 2024 года на берегу пруда обнаружили более 8 500 мёртвых экземпляров рыбы различных видов. Проверка прокуратуры показала, что причиной инцидента стало загрязнение водоёма сточными водами, сброшенными с ОАО «Токарёвская птицефабрика».
Анализы воды выявили многократное превышение концентраций аммония, нитритов, фосфатов и других вредных веществ. Прокуратура оценила ущерб в 2,86 миллиона рублей и подала иск о взыскании этой суммы с птицефабрики.
Проверка установила, что «Токарёвская птицефабрика» имела разрешение на сброс сточных вод в другой пруд. Однако летом 2024 года гидротехническое сооружение было самовольно открыто, в результате чего загрязнённые воды попали в пруд «Рогатый».
Эксперты ранее фиксировали признаки загрязнения: тёмно-зелёный цвет воды, неприятный запах, жёлто-коричневые пятна на поверхности, а также мёртвую рыбу. Прокуратура уже предупреждала предприятие о недопустимости подобных действий.
Сейчас ведётся расследование, направленное на установление всех обстоятельств и виновных лиц. Уголовное дело должно дать правовую оценку действиям сотрудников птицефабрики и обеспечить предотвращение подобных нарушений в будущем.
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