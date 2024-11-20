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Прокуратура добивается возмещения ущерба за массовую гибель рыбы в Токарёвском районе
Сегодня, 16:41
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Прокуратура Токарёвского района Тамбовской области провела проверку по факту массовой гибели рыбы в одном из прудов Токарёвского муниципального округа. Как сообщает издание «Региональные известия», причиной замора рыбы стали действия ОАО «Токарёвская птицефабрика», которой ранее было разрешено сбрасывать сточные воды в водоём неподалёку от деревни Барановки. Летом текущего года сотрудники предприятия открыли задвижку гидротехнического сооружения, что привело к опустошению пруда, откуда загрязнённая вода попала в соседний пруд Рогатый. В результате вода в этом водоёме приобрела мутный цвет и неприятный запах, а по берегам инспекторы обнаружили более 8,5 тыс. погибших рыб различных видов.
Проведённый анализ воды зафиксировал многократное превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ, таких как аммонийный азот, нитриты и фосфаты. Также выявлено наличие опасных бактерий, включая вирулентные псевдомонады и аэромонады. По оценке специалистов ФГБУ «Главрыбвод», ущерб водным биологическим ресурсам составил 2,86 млн рублей.
Прокуратура подготовила исковое заявление о возмещении ущерба, направленное на согласование в областное ведомство. Также внесено представление в адрес руководства птицефабрики, однако оно пока не рассмотрено.
Полиция проводит проверку на предмет наличия в действиях предприятия признаков состава преступления.
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