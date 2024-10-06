Аэропорт «Тамбов» обслужил более 32 тысяч пассажиров с начала 2024 года 0 С начала 2024 года аэропорт «Тамбов» обслужил более 32 тысяч пассажиров, что превышает показатель пассажиропотока за весь прошлый год. В 2023 году услугами аэропорта воспользовались 31,5 тысячи человек, тогда как на данный момент этот показатель уже превзойдён.

Департамент охраны объектов культурного наследия подал иск к администрации Тамбова по делу о сохранении Дома Нарышкиных 0 Региональный департамент государственной охраны объектов культурного наследия подал иск в Арбитражный суд Тамбовской области с требованием к администрации города провести консервацию крыши и разработать проект по сохранению исторического здания, когда-то принадлежавшего Эммануилу и Александре

Гибель рыбы в пруду «Рогатый»: Росрыболовство провело обследование 0 26 сентября сотрудники Росрыболовства обследовали пруд «Рогатый», расположенный в полутора километрах от деревни Барановка в Токарёвском муниципальном округе Тамбовской области. Обследование было проведено после жалоб местных рыбаков на массовую гибель рыбы.

И.И. Волков вновь назначен помощником депутата Государственной Думы А.А. Полякова 0 Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков во второй раз был назначен помощником депутата Государственной Думы Андрея Александровича Полякова.

Отопительный сезон в Тамбове начнётся 10 октября: первыми тепло получат учреждения соцсферы 0 На общегородском совещании, которое прошло 8 октября, власти Тамбова обсудили сроки начала отопительного сезона. Глава администрации города Максим Косенков сообщил, что подача тепла начнётся уже в конце текущей недели — 10-11 октября. В первую очередь отопление будет запущено в учреждениях

Сквер Баратынского в Тамбове не благоустроят в установленные сроки: общественники недовольны задержкой 0 Региональное отделение Народного фронта сообщило о том, что благоустройство сквера Баратынского в Тамбове, расположенного в районе улиц Мичуринской, Карла Маркса и Пензенской, не будет завершено в установленные сроки. Работы начались в августе этого года в рамках регионального проекта «Дорога к

Особый противопожарный режим в Тамбовской области продлён до 1 ноября 0 Губернатор Тамбовской области Максим Егоров объявил о продлении особого противопожарного режима в регионе до 1 ноября. На оперативном совещании он подчеркнул, что сухая и тёплая погода способствует распространению огня, и призвал жителей воздержаться от разведения костров и сжигания сухой

Прокуратура Тамбова взыскала 700 тысяч рублей в пользу пенсионерки, пострадавшей от мошенников 0 Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку по жалобе 70-летней местной жительницы, которая стала жертвой мошенничества. В феврале 2024 года женщина перевела 700 тысяч рублей на счёт мошенника, который, представившись сотрудником правоохранительных органов, ввёл её в заблуждение.

В Тамбове капитально отремонтируют школу № 22 имени Героя РФ Дениса Иванова 0 В Тамбове планируют провести капитальный ремонт средней школы № 22 имени Героя Российской Федерации Дениса Иванова, расположенной по адресу ул. Советская, 159. Начальная стоимость ремонтных работ составляет 122 миллиона рублей, выделенных из муниципального бюджета. Подрядчика и окончательную сумму

В Тамбове ушёл из жизни известный архитектор и преподаватель Александр Куликов 0 В возрасте 88 лет скончался заслуженный архитектор России и преподаватель Тамбовского государственного технического университета Александр Сергеевич Куликов. Об этом сообщили в пресс-службе ТГТУ.

Тамбовскому пожарно-спасательному центру вновь не удалось найти подрядчика для ремонта кровли 0 Тамбовскому областному пожарно-спасательному центру не удалось найти подрядчика для ремонта кровли здания на улице Советской, 66, где располагается казённое учреждение. Торги с начальной стоимостью более 6 миллионов рублей вновь не привлекли ни одной заявки. Это уже третья попытка найти подрядчика,

Врач-хирург предстанет перед судом в Тамбове по обвинению в причинении смерти по неосторожности 11-летнему ребёнку 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении врача-хирурга, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). По версии следствия, в августе 2023 года в приемное отделение областной детской больницы Тамбова был доставлен 11-летний ребёнок,

В тамбовских школах прошёл День самоуправления: старшеклассники попробовали себя в роли учителей 0 В тамбовских школах прошёл День самоуправления, в рамках которого старшеклассники смогли примерить на себя роли педагогов. Это мероприятие позволяет учащимся старших классов не только проявить свои организаторские навыки, но и на практике ощутить труд учителя.

В Тамбове отметили 155-летие Махатмы Ганди памятным вечером в Краеведческом музее 0 2 октября исполнилось 155 лет со дня рождения Махатмы Ганди, и в честь этой даты тамбовские любители восточной культуры организовали памятный вечер. Мероприятие под названием «Восточный экспресс: Тамбов − Бхарат. К 155-летию Махатмы Ганди» прошло 3 октября в зале Тамбовского областного

Жители Тамбова жалуются на неприятные запахи: проблема требует решения 0 В последние месяцы жители Тамбова всё чаще жалуются на резкие и неприятные запахи, распространяющиеся в различных районах города. По мнению горожан, источниками могут быть промышленные предприятия. Одной из самых проблемных зон стал участок за троллейбусным депо и Воздвиженским кладбищем, вплоть до

В двух районах Тамбовской области введён режим ЧС из-за пожаров: пострадавшие получат компенсации 0 В поселке Тихий угол Тамбовского муниципального округа и селе Шапкино Мучкапского округа объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в Правительстве Тамбовской области. Это решение было принято местными администрациями для поддержки граждан, пострадавших от разрушительных пожаров.

Тамбов наслаждается последними тёплыми днями, ожидается похолодание и дожди на выходных 0 Сегодня, 4 октября, в Тамбове сохраняется тёплая погода с температурой воздуха до +22 градусов и преимущественно без осадков. Ветер южной четверти достигает 6-11 м/с. К ночи температура снизится до +13 градусов.

В Тамбове стартовал осенний месячник по благоустройству и уборке общественных территорий 0 С 1 по 31 октября в Тамбове проходит традиционный осенний месячник по благоустройству, в рамках которого общественные территории, парки, скверы и дворы города готовят к зиме. Администрация города приглашает жителей, работников предприятий и владельцев торговых точек принять участие в субботниках,

Максим Егоров объявил дисциплинарные взыскания за проблемы с вывозом отходов и взаимодействием ведомств 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров объявил дисциплинарные взыскания в отношении заместителя главы региона Евгения Зименко, министра ТЭК и ЖКХ Елены Бабиковой и главы Рассказовского муниципального округа Алексея Позднякова. Причиной стали недостатки в межведомственном взаимодействии в

Гуманитарная помощь для фронта: вклад Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана 0 С начала специальной военной операции по всей стране организован сбор гуманитарной помощи для наших солдат. Государственные и общественные организации, индивидуальные предприниматели, волонтеры и просто неравнодушные граждане собирают и отправляют на фронт все самое необходимое.