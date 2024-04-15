В Минэкологии прокомментировали ситуацию с фактом массовой гибели рыб в пруду Комментариев: 0



По данным ООО «Тамбовский лидер», без согласования с ним вода в пруду была спущена на 2,5 м и установлена временная перемычка. Однако, подрядчик не смог выполнить работы в срок, временная перемычка сорвалась, и вся рыба погибла. Это привело к огромным убыткам для «Тамбовского лидера», который взял кредит на разведение рыбы и оказался на грани банкротства.



Экологические специалисты из министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области отреагировали на публикацию. Они уточнили, что ремонт гидротехнического сооружения в селе Чебоксары проводился в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений». Подрядчик, ООО «Тамбовтехмонтаж», не справился с работами, что привело к расторжению контракта с ним и включению его в реестр недобросовестных поставщиков.



Также отмечается, что в 2023 году в министерство экологии поступали жалобы на снижение уровня сброса воды, на что подрядчику было неоднократно указано. Этот вопрос будет рассмотрен в суде, пояснили в министерстве.



Фото: министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области Информация о массовой гибели рыбы в пруду рядом с селом Чебоксары Никифоровского округа Тамбовской области вызвала широкий резонанс в социальных сетях и Telegram каналах. Предварительные данные указывают на то, что ООО «Тамбовский лидер» выпустило мальков карпа и белого амура в пруд для их разведения. В это же время, региональное Министерство экологии проводило аукцион на ремонт гидротехнического сооружения в рамках национального проекта. Работы были поручены ООО «Тамбовтехмонтаж».По данным ООО «Тамбовский лидер», без согласования с ним вода в пруду была спущена на 2,5 м и установлена временная перемычка. Однако, подрядчик не смог выполнить работы в срок, временная перемычка сорвалась, и вся рыба погибла. Это привело к огромным убыткам для «Тамбовского лидера», который взял кредит на разведение рыбы и оказался на грани банкротства.Экологические специалисты из министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области отреагировали на публикацию. Они уточнили, что ремонт гидротехнического сооружения в селе Чебоксары проводился в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений». Подрядчик, ООО «Тамбовтехмонтаж», не справился с работами, что привело к расторжению контракта с ним и включению его в реестр недобросовестных поставщиков.Также отмечается, что в 2023 году в министерство экологии поступали жалобы на снижение уровня сброса воды, на что подрядчику было неоднократно указано. Этот вопрос будет рассмотрен в суде, пояснили в министерстве.Фото: министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области



