|
|
В министерстве экологии прошли обыски по уголовному делу
По информации "ПроТамбов", 27 июля, в региональном министерстве экологии и природных ресурсов состоялись обыски, связанные с возбуждением уголовных дел по факту растраты бюджетных средств чиновниками. По данным правоохранительных органов, при закупке мусоросортировочных станций для Петровского и Мордовского районов была обнаружена сильно завышенная стоимость оборудования.
Одна из сортировочных станций, стоимостью 21 млн рублей, была построена в Петровском районе на территории муниципального полигона ТКО в рамках реализации национального проекта "Экология". Финансирование проекта осуществлялось из средств федерального и регионального бюджетов. Еще один мусоросортировочный комплекс в Мордовском районе был построен также в рамках национального проекта "Экология" в 2019 году.
Подозрения в растрате бюджетных средств выявлены в ходе проверки, которую проводят компетентные органы. Данное расследование вызывает обеспокоенность в обществе, так как национальные проекты, направленные на решение экологических проблем, требуют честного и эффективного использования выделенных средств.
Фото: "ПроТамбов"
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В январе 2024 года в областном центре стартует капитальный ремонт казачьей кадетской школы-интерната, которая носит имя графа И. И. Воронцова-Дашкова. Эту информацию предоставило ИА «Онлайн Тамбов». По сообщениям, работы будут проведены в шесть этапов.
Президент Российской Федерации, Владимир Путин, подписал указ о присуждении ордена Мужества Роману Польшакову, выпускнику Державинского университета. В 2014 году он успешно окончил ТГУ имени Г.Р. Державина по специальности "Международные отношения" и в течение долгого времени трудился на тамбовском
По информации "ПроТамбов", 27 июля, в региональном министерстве экологии и природных ресурсов состоялись обыски, связанные с возбуждением уголовных дел по факту растраты бюджетных средств чиновниками. По данным правоохранительных органов, при закупке мусоросортировочных станций для Петровского и
В ходе заседания оперативного штаба по реализации национальных проектов, глава Тамбовской области Максим Егоров, напомнил своим подчиненным о важности строгого контроля за соблюдением сроков реализации проектов, особенно в отношении дорожных и водоснабжающих объектов.
В Тамбове был разработан осенний план посадки деревьев, в рамках которого планируется высадить около тысячи крупномеров в различных районах города.
В Тамбове завершается строительство автодороги Советская-Запрудная в микрорайоне "Донской", и её запуск планируется на текущую осень. В настоящее время дорожное полотно полностью завершено, а к середине сентября запланировано осуществить проектные решения для переустройства системы водоснабжения,
В ходе обсуждения в Тамбовской городской Думе вопроса о льготах на имущество на присоединённых к Тамбову территориях, депутат Артём Александров высказал предложение о предоставлении льгот для всех многодетных семей, а не ограничиваться только сельской территорией.
В эту субботу, 29 июля, на стадионе "Спартак" в Тамбове состоится первый домашний матч (0+) команды "Спартак" в рамках сезона 2023-2024 первенства России по футболу против московского клуба "Сахалинец" из дивизиона "Б" ЛЕОН-Второй лиги. Перед началом сезона были проведены частичные модернизации
В областном центре зафиксированы случаи отравления жителей, которые заказали продукцию в кафе «Суши даром». Региональные эксперты Роспотребнадзора в Тамбовской области ведут эпидемиологическое расследование данного инцидента.
С 31 июля по 13 августа в областном центре будет временно прекращено движение транспорта на участке улицы Карла Маркса от улицы Державинской до Интернациональной. Причина этого - проведение капитального ремонта оборудования тепловой камеры, расположенной в районе Пушкинской библиотеки.
В ходе проведения лабораторного мониторинга пищевой продукции Россельхознадзор обнаружил недопустимые элементы в продукции нескольких российских компаний, которые включены в реестр экспортеров.
"РКС-Тамбов" недавно опубликовала новые сроки завершения ремонта канализационного коллектора на улице Подвойского в Тамбове, который продолжался полгода, вызывая недовольство жителей города из-за постоянного шума дизельных насосов и запахов.
На последнем заседании Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос о внесении изменений в положение о муниципальном лесном контроле. Депутат от КПРФ Артем Александров поднял вопрос о статусе Пригородного леса и состоянии леса в посёлке Тригуляй.
25 июля в Тамбовской области состоялся выпускной 38 слушателей третьего этапа «Школа фермера» - масштабного образовательного проекта Россельхозбанка. С завершением обучения фермеров поздравили представители Россельхозбанка, министерства сельского хозяйства Тамбовской области, Мичуринского ГАУ,
В Тамбове прокуратурой была проведена проверка, основанная на обращениях местных жителей, которые сообщали о нарушениях в ходе капитального ремонта дома, расположенного на улице Интернациональной, 92.
На совещании в Правительстве Тамбовской области обсуждалось возможное создание в регионе научно-производственного комплекса для разработки беспилотных авиационных систем (БАС). Данное решение было подкреплено трёхсторонним соглашением о сотрудничестве между региональным Правительством, АО «Концерн
Администрация Тамбова получит займ в размере 815,4 миллиона рублей от Сбербанка. Это результат четырёх электронных аукционов, которые состоялись 20 июля. Сбербанк России стал единственным участником и победителем этих торгов. Данные средства нужны областному центру на погашение текущих долговых
На заседании комитета по аграрным вопросам депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в регзакон о регулировании земельных отношений в Тамбовской области. Этот законопроект был разработан в рамках распоряжения президента Российской Федерации, направленного на обеспечение дополнительной
В рамках всероссийского проекта «Знание.Государство» в регионе впервые состоялся образовательный форум местного самоуправления. Мероприятие прошло на площадке Правительства области и собрало специалистов всероссийского и мирового уровня в качестве спикеров.
После встречи Артёма Александрова с жильцами домов по улице Подвойского, которые уже не первый месяц страдают от запаха нечистот из-за продолжающегося ремонта коллектора, руководство компании-концессионера высказало свою точку зрения о возникшей проблеме в комментариях под постом в телеграм-канале
В июле текущего года в Моршанском округе был зафиксирован второй случай бешенства. Этот опасный диагноз был поставлен у собаки в селе Крюково.