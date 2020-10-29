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В Петровском районе заработал мусоросортировочный комплекс
Сегодня, 14:02
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На базе муниципального полигона ТКО в Петровском районе на днях заработал мусоросортировочный комплекс, который эксплуатирует ООО «Рассказовская экологическая компания».
«Бригада из пяти человек при восьмичасовом рабочем дне за два дня собрала шесть мягких контейнеров (биг-бэгов) пластика и двадцать контейнеров картона. С работниками проведено повторное обучение по фракциям, одного из сотрудников обучили работе на прессе», - отмечают в ООО «Рассказовская экологическая компания».
Комплекс в Петровском районе построили за 20,8 млн рублей еще в конце 2018 года. Аналогичный комплекс был введен в эксплуатацию в Мордовском районе.
Поставленные в соответствии с заключенными государственными контрактами модульные мусоросортировочные комплексы в Мордовском и Петровском районах с мощностью 15-20 тыс.тонн в год с извлечением до 15% вторичных материальных ресурсов позволят обеспечить эксплуатацию полигонов в соответствии с действующим природоохранным законодательством с получением дополнительных доходов от их реализации в течение 12-18 лет.
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