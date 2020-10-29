Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Пустая бочка Диогена имеет также свой вес в истории человеческой.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Глава Тамбова предложила повысить тарифы на коммунальные услуги

Джамала Шамояна приговорили к 6 годам колонии

В Тамбовской области пожилых людей посадили на самоизоляцию

Назначен представитель Президента РФ в Тамбовской области

В Тамбовской области закончилась вакцина от гриппа

Состоялось первое заседание Тамбовской городской Думы седьмого созыва

Вместо восстановления власти решили продать «Лесную сказку»

Лесные пожары охватили Тамбовскую область

Обнаружено тело пропавшего бизнесмена Павла Игумнова

Новым вице-губернатором назначен Алексей Кондратьев

Со следующей недели планируется ужесточить масочный режим

Прокурор области взял под контроль «Дело Кривенко»

» » В Петровском районе заработал мусоросортировочный комплекс

В Петровском районе заработал мусоросортировочный комплекс

Сегодня, 14:02
Комментариев: 0
Версия для печати
На базе муниципального полигона ТКО в Петровском районе на днях заработал мусоросортировочный комплекс, который эксплуатирует ООО «Рассказовская экологическая компания».

«Бригада из пяти человек при восьмичасовом рабочем дне за два дня собрала шесть мягких контейнеров (биг-бэгов) пластика и двадцать контейнеров картона. С работниками проведено повторное обучение по фракциям, одного из сотрудников обучили работе на прессе», - отмечают в ООО «Рассказовская экологическая компания».

Комплекс в Петровском районе построили за 20,8 млн рублей еще в конце 2018 года. Аналогичный комплекс был введен в эксплуатацию в Мордовском районе.

Поставленные в соответствии с заключенными государственными контрактами модульные мусоросортировочные комплексы в Мордовском и Петровском районах с мощностью 15-20 тыс.тонн в год с извлечением до 15% вторичных материальных ресурсов позволят обеспечить эксплуатацию полигонов в соответствии с действующим природоохранным законодательством с получением дополнительных доходов от их реализации в течение 12-18 лет.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Петровском районе недалеко от железной дороги построят мусоросортировочны ...

Мусоросортировочный комплекс построенный за 20,8 млн рублей не выведен на п ...

В Сосновском районе заработал молочный комплекс

Иномарка «протаранила» трактор в Петровском районе

В Петровском районе погиб мотоциклист

«Фруктовый вернисаж» в Петровском районе



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Петровском районе заработал мусоросортировочный комплекс

Сегодня, 14:02
0
На базе муниципального полигона ТКО в Петровском районе на днях заработал мусоросортировочный комплекс, который эксплуатирует ООО «Рассказовская экологическая компания».

В городе Рассказово продолжается реконструкция полувекового канализационного коллектора

Сегодня, 13:42
0
С опережением графика продолжается реконструкция полувекового канализационного коллектора в городе Рассказово. Первый этап уже завершился, сейчас «Тамбовская сетевая компания», которая проводит работы приступила ко второму этапу. В настоящее время выполнено 43% работ, предусмотренных вторым этапом

В Мичуринске состоялось открытие мемориальной доски Игорю Дашкову

Сегодня, 12:13
0
Ни одна война не проходит бесследно. Остро чувствуют это те, кого опалила огнем афганская трагедия. Долго еще будут болеть афганские раны. Там, в Афганистане, каждый человек был на виду, хватало двух-трех недель, чтобы проявить, обнажить душу и характер человека, узнать, кто есть, кто. Побывав на

Больные с коронавирусом на дому будут получать бесплатные лекарства

Сегодня, 11:45
0
Из федерального бюджета будет выделено около 78 миллионов рублей для обеспечения больных коронавирусом бесплатными лекарствами.

Каникулы для школьников продлили до 8 ноября

Сегодня, 09:44
0
Из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции было принято решение продлить для школьников города Тамбова осенние каникулы. Рекомендация аналогично распространяется на школы Мичуринска.

Увеличение тарифа на коммунальные услуги для жителей Тамбова составит 6,3%

Сегодня, 09:36
0
Вчера депутаты Тамбовской городской Думы приняли предельный индекс размера платы за коммунальные услуги для жителей города в размере 6,3%. Таким образом, тариф на холодное водоснабжение с июля 2021 года увеличится на 15%. Увеличение в сравнении с тарифами 2020 года составит: по воде 3,66 руб., по

Жители по ул. Андреевской вышли с плакатами к администрации области

Вчера, 09:04
0
Вчера жители Андреевской, 33 города Тамбова снова вышли с плакатами на улицу. Ранее они выходили с плакатами к зданию городской администрации, теперь — к администрации Тамбовской области. В руках они держали плакат: «Губернатор, прекрати беспредел – остановите незаконную стройку».

Число жертв коронавируса составило 50 человек

Вчера, 09:00
0
В Тамбовской области зафиксирована очередная смерть от коронавирусной инфекции.

Депутаты выступили против повышения тарифов

Вчера, 08:56
0
Вчера члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Тамбовской городской Думы отправили на доработку проект решения об изменении тарифов, депутатов не устроил размер повышения тарифов.

В Тамбовской области для ремонта дорог используют переработанный асфальт

29 октября 2020
0
В Тамбовской области при капитальном ремонте дорог стали применять новые технологии. В частности при ремонте дороги в Петровском районе подрядчик решил применить технологию – ресайклинга.

Депутаты: повышение тарифов на услуги ЖКХ не избежать

29 октября 2020
0
Вчера депутаты Тамбовской городской Думы посетили объекты систем водоснабжения и водоотведения областного центра, чтобы воочию оценить их состояние в преддверии принятия решения о повышении тарифов.

Дневник.ру запустил новые сервисы для дистанционного обучения

29 октября 2020
0
Компания «Дневник.ру», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», добавила на свою образовательную платформу новые бесплатные сервисы для дистанционного обучения. Теперь на Dnevnik.ru можно не только вести учет успеваемости школьников и общаться, но и проводить занятия по

При пожаре в Котовске пострадало четыре человека

29 октября 2020
0
Сегодня ночью в городе Котовске произошел пожар в жилом доме площадью 90 кв.м. по ул. Комсомольская.

На смену троллейбусам приходят автобусы

28 октября 2020
0
Автопарк муниципального перевозчика пополнился шестью новыми автобусами на газомоторном топливе.

В Тамбовской области собрали 5 миллионов тонн зерна

28 октября 2020
0
В Тамбовской области валовый сбор зерновых культур достиг рекордных показателей - 5 миллионов тонн зерна.

Коронавирусом заболело почти 90 человек

28 октября 2020
0
В Тамбовской области практически каждый день отмечается рост заболевших коронавирусом.

Жители Тамбова: «Мы замерзаем в своих квартирах»

28 октября 2020
0
Несмотря на то, что пуско-наладочные работы, связанные с отопительным сезоном должны были завершить еще 26 октября, в некоторых домах города Тамбова – нет отопления.

«Тамбов» расстался с самым высокооплачиваемым игроком, чтобы приобрести новичков

28 октября 2020
0
Дебютант прошлого сезона российской премьер-лиги сумел сохранить прописку в элите и не вылетел обратно в ФНЛ. Букмекерские конторы дают небольшой коэффициент на то, что «Тамбов» вновь останется в РПЛ, сообщает издание BetON.

200 обращений в день поступало по вопросам теплоснабжения

27 октября 2020
0
С 19 октября в городе Тамбове работает «горячая линия» по вопросам теплоснабжения. В первые дни поступало по 200 и более обращений. Звонки горожан принимают сотрудники единой городской центральной диспетчерской службы.

Более двух тысяч медработников задействовано в лечении коронавирусных больных

27 октября 2020
0
В Тамбовской области наблюдается заметный рост количества коронавирусных больных.

Глава Тамбова предложила повысить тарифы на коммунальные услуги

27 октября 2020
0
Глава города Тамбова Наталия Макаревич внесла в городскую Думу проект решения «О согласовании проекта постановления главы администрации Тамбовской области «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
Copyrights © 2002-2020
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, бюджет, Влад Федоров, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги