Евгений Первышов: Тамбовской области потребуется около десяти лет, чтобы стать финансово самостоятельным регионом

— Тамбовская область остаётся одним из субъектов Центрального федерального округа с самым низким коэффициентом бюджетной обеспеченности. Областной бюджет сегодня составляет всего 53 млрд рублей без субсидий, дотаций и субвенций. Это мизер. Если посмотреть на наших соседей и другие субъекты, этих денежных средств нам абсолютно точно ни на что не хватает, — заявил глава региона.

— По моим расчётам, если мы будем вот так работать и каждый год прибавлять, наверное, лет десять потребуется, чтобы объективно выйти на эти показатели. Не нужно строить других прогнозов и иллюзий. Но это с учётом того, что десять лет мы будем «впахивать» все вместе, — отметил Первышов.

— Ждать светлого будущего не надо, надо работать над ним, создавать его каждый год. Если этим не заниматься, мы никогда не станем самостоятельным регионом и не научимся решать задачи, которые перед нами стоят, — подчеркнул Евгений Первышов.

Тамбовской области понадобится около десяти лет напряжённой работы, чтобы преодолеть последствия затяжного кризиса и выйти на уровень финансовой самостоятельности. Об этом заявил глава региона Евгений Первышов на оперативном совещании правительства после обсуждения ключевых показателей развития экономики.По информации исполняющего обязанности министра экономической и инвестиционной политики Ивана Сафронова, по итогам первых месяцев 2026 года Тамбовская область демонстрирует положительную динамику. Индекс промышленного производства достиг 108,2%, что позволило региону занять третье место в Центральном федеральном округе. Уровень зарегистрированной безработицы снизился до 0,3%, а средняя заработная плата за январь–март выросла на 14,4%. Объём инвестиций в основной капитал составил 20,2 млрд рублей.Однако, как подчеркнул Евгений Первышов, положительные показатели пока не означают решения системных финансовых проблем.По его словам, стратегической целью должно стать увеличение консолидированного бюджета области и муниципалитетов до 100 млрд рублей собственных доходов без учёта федеральной поддержки.При этом глава области считает, что первые заметные результаты жители смогут почувствовать уже в течение ближайших пяти лет, если удастся сохранить нынешние темпы развития.Он также прокомментировал критику, связанную с тем, что регион одновременно занимает высокие места в различных рейтингах и продолжает говорить о нехватке средств.По словам Первышова, область длительное время находилась в кризисном состоянии, поэтому нынешний рост пока не привёл к формированию достаточной доходной базы.Основными драйверами дальнейшего развития региона глава области назвал промышленность, сельское хозяйство, инвестиции самих предприятий, а также федеральные меры поддержки в виде грантов и льготного финансирования.