Глава Тамбовской области заявил о дополнительных мерах против оттока населения и низких зарплат Комментариев: 0



По словам главы региона, ситуация требует системного вмешательства. «Надо остановить отток населения из области. Мы постоянно обсуждаем эту тему с заместителями. Размер зарплаты — ключевой фактор. В реальном секторе этот вопрос будем решать вместе с предприятиями и инвесторами. Нужно создавать высокопроизводительные рабочие места, а зарплаты бюджетников — наша прямая ответственность», — отметил Первышов.



В 2025 году региональные власти планируют направить дополнительно 1 миллиард рублей на увеличение фонда оплаты труда работников сферы образования, культуры, соцзащиты и пожарных частей. Эти средства должны пойти как на повышение гарантированной части зарплат, так и на стимулирующие выплаты.



При этом глава области признаёт, что эти меры пока не обеспечивают выход на уровень среднероссийских зарплат. Тем не менее, он уверен, что постепенное и последовательное повышение поможет приблизиться к этим показателям: «Да, этого недостаточно, но такими шагами мы должны двигаться. Мы обязаны дотянуть зарплаты до среднероссийского уровня».



По информации Тамбовстата, средняя заработная плата в регионе в 2024 году составляла 51 462 рубля, что является самым низким показателем среди субъектов Черноземья. В рейтинге регионов Россия область занимает 77-е место из 89, тогда как средний уровень по стране достиг 86 399 рублей.



Ранее губернатор сообщал, что около 151 тысячи жителей, зарегистрированных в Тамбовской области, вынуждены работать за её пределами. Эти цифры подчёркивают остроту проблемы и необходимость оперативного принятия действенных решений. Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов во второй раз за месяц публично поднял вопрос массового оттока жителей из региона. Выступая 21 июля на оперативном совещании, он вновь подчеркнул, что основной причиной миграции трудоспособного населения остаются низкие заработные платы — как в госсекторе, так и на предприятиях реального сектора экономики.По словам главы региона, ситуация требует системного вмешательства.отметил Первышов.В 2025 году региональные власти планируют направить дополнительно 1 миллиард рублей на увеличение фонда оплаты труда работников сферы образования, культуры, соцзащиты и пожарных частей. Эти средства должны пойти как на повышение гарантированной части зарплат, так и на стимулирующие выплаты.При этом глава области признаёт, что эти меры пока не обеспечивают выход на уровень среднероссийских зарплат. Тем не менее, он уверен, что постепенное и последовательное повышение поможет приблизиться к этим показателям: «Да, этого недостаточно, но такими шагами мы должны двигаться. Мы обязаны дотянуть зарплаты до среднероссийского уровня».По информации Тамбовстата, средняя заработная плата в регионе в 2024 году составляла 51 462 рубля, что является самым низким показателем среди субъектов Черноземья. В рейтинге регионов Россия область занимает 77-е место из 89, тогда как средний уровень по стране достиг 86 399 рублей.Ранее губернатор сообщал, что около 151 тысячи жителей, зарегистрированных в Тамбовской области, вынуждены работать за её пределами. Эти цифры подчёркивают остроту проблемы и необходимость оперативного принятия действенных решений.



