Завхоз школы из Тамбовской области выиграл более 307 миллионов рублей в лотерею 0 Школьный завхоз из Тамбовской области стал обладателем одного из крупнейших джекпотов в истории лотереи «Спортлото «4 из 20». Как сообщили в пресс-службе «Столото», Арсен Мамиконян выиграл 307 010 350 рублей в 10 854-м тираже государственной лотереи.

В Тамбове разработают проект по расчистке и благоустройству реки Студенец 0 Власти Тамбова приступили к подготовке проектной документации по расчистке и благоустройству русла реки Студенец. Об этом сообщил врио министра экологии и природных ресурсов области Дмитрий Сомов на заседании профильного комитета областной Думы.

Жительница Тамбовской области Галина Толстопятова удостоена звания «Мать-героиня» 0 Президент России Владимир Путин присвоил почётное звание «Мать-героиня» Галине Толстопятовой — жительнице Тамбовской области, которая вместе с супругом Виктором Николаевичем воспитала тринадцать детей: четверых сыновей и девять дочерей. Супруги прожили в браке 31 год и уже стали бабушкой и дедушкой

В Строителе построят новую котельную за 315 миллионов 0 В посёлке Строитель, который недавно вошёл в состав Тамбова, появится новая котельная. Контракт на её строительство заключён с московской компанией ООО «Строительные технологии». Согласно данным с портала госзакупок, стоимость соглашения составила 315,7 миллиона рублей — это ниже начальной цены,

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном 0 На заседании комитета Тамбовской городской Думы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики депутаты заслушали доклад городской администрации о результатах работы в этой сфере за 2024 год. В ходе обсуждения председатель комитета Артём Александров обратил внимание на актуальные

ОМВД Котовска возглавил полковник полиции Игорь Иноземцев 0 В отделе МВД России по городу Котовску произошли кадровые изменения — новым начальником ведомства назначен полковник полиции Игорь Иноземцев. О его вступлении в должность официально сообщили в пресс-службе управления МВД по Тамбовской области.

Счётная палата выявила нарушения при реализации инфраструктурных проектов в Тамбовской области 0 Счётная палата России в своём официальном отчёте выявила серьёзные нарушения при реализации программы инфраструктурных бюджетных кредитов на территории Тамбовской области. Как сообщает издание «Коммерсантъ», аудиторы зафиксировали отклонения в использовании 655 млн рублей федеральных средств,

В Мичуринске продолжается акция поддержки семей погибших воинов 0 Мичуринское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» уже более двадцати лет оказывает внимание и поддержку семьям погибших бойцов. С самого начала своей деятельности организация взяла на себя ответственность за судьбу матерей, вдов и детей

В Тамбовской области запретили публиковать данные о действиях БПЛА и работе ПВО 0 На территории Тамбовской области с 14 июля официально запрещена публикация информации, касающейся применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и работы средств противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений

Роман Поленков покидает пост главы Моршанска: решение на фоне критики 0 Глава Моршанска Роман Поленков подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов во время оперативного совещания. Заявление будет рассмотрено на ближайшей сессии городского совета.

Памяти героя: в Мичуринске появился баннер, посвящённый Александру Борисову 0 Тамбовская земля всегда славилась своими героями — людьми, посвятившими жизнь служению Родине как в мирное, так и в военное время. Мичуринское отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на протяжении многих лет ведёт активную

«Вишневарово» вновь объединило гурманов 0 В субботу, 12 июля, город Уварово снова стал гастрономическим центром Тамбовщины — здесь прошёл IX Открытый летний фестиваль «Вишневарово», ставший настоящим праздником вкуса, веселья и душевного настроения. Местные улицы наполнились ароматами свежесваренного варенья, звуками музыки, добрыми

Школа-долгострой в Тамбове вновь выставлена на торги 0 Администрация Тамбова в седьмой раз попытается продать недостроенное здание школы на улице Чкалова. Муниципальный объект вновь выставлен на аукцион, и на этот раз его начальная цена снижена до 33 миллионов рублей — почти на 4 миллиона меньше, чем при предыдущей попытке. Приём заявок от

14 июля в Тамбове отключат горячую воду на нескольких улицах из-за гидроиспытаний 0 В понедельник, 14 июля, в Тамбове временно прекратят подачу горячей воды в ряде жилых домов. Как сообщили в администрации города, отключение связано с проведением гидравлических испытаний, необходимых для подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Экс-директор лесхоза в Жердевском округе получил условный срок за незаконную рубку леса на 4,6 млн рублей 0 В Тамбовской области суд признал бывшего руководителя одного из лесхозов Жердевского округа виновным в незаконной вырубке деревьев и вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Администрация Тамбова требует освободить землю на улице Бориса Фёдорова 0 В Тамбове продолжается кампания по ликвидации незаконных построек. Очередным объектом внимания администрации стали металлические гаражи, установленные у домов № 1А, № 1, № 3 и № 5 по улице Бориса Фёдорова. Городские власти обратились к их владельцам с требованием срочно

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года 0 На улице Советской в посёлке Покрово-Пригородное сложилась критическая ситуация с водоснабжением: местные жители десятилетиями пользуются водой, непригодной для питья. Инфраструктура не обновлялась с 1965 года, и изношенные трубы стали источником серьёзных проблем.

Прокуратура выявила серьёзные дефекты на дорогах Мичуринского округа 0 Прокуратура Мичуринского района провела проверку состояния автомобильных дорог на территории муниципального округа и зафиксировала многочисленные нарушения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дороги оказались в ненадлежащем состоянии и представляют угрозу для безопасности движения.

В Тамбове демонтируют Замятинский мост из-за аварийной просадки 0 Власти Тамбова приняли решение о демонтаже пешеходного Замятинского моста через реку Студенец в связи с выявленной просадкой конструкции. Соответствующее решение было озвучено на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сроки ремонта канализационного коллектора в центре Тамбова вновь сдвинулись 0 Аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе в районе пересечения улиц Карла Маркса и Пензенской в Тамбове продолжаются, несмотря на ранее озвученные планы закончить их к 8 июля. По информации от компании «РКС-Тамбов», новая предполагаемая дата завершения — понедельник, 14 июля.