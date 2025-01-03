В Тамбовской области установлен карантин по бешенству животных 0 Карантин по бешенству животных введён в селе Александровка 1-я Ржаксинского округа и в районном посёлке Знаменка Знаменского округа. Соответствующие постановления №195 и №196 подписал врио главы Тамбовской области Евгений Первышов накануне новогодних праздников.

Житель Тамбовской области выиграл 1 млн рублей в новогодней лотерее 0 В первый день нового года житель Тамбовской области стал обладателем 1 млн рублей, выигранных в новогоднем тираже государственной лотереи «Мечталлион». Об этом сообщила пресс-служба «Национальной лотереи». Выигрыш вошёл в число 42 призов по 1 млн рублей, разыгранных в тираже №119 с общим призовым

В Тамбовской области ожидается налипание мокрого снега 0 На территории Тамбовской области прогнозируется налипание мокрого снега, которое сохранится вечером 4 января. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Тамбовчанам напомнили о правилах безопасности на льду 0 В период зимних каникул многие жители Тамбовской области отправляются на природу, чтобы насладиться традиционными зимними развлечениями. Однако нестабильные январские температуры делают лёд на водоёмах небезопасным. Специалисты регионального управления МЧС России напомнили основные правила, которые

В селе Донском водитель «Москвича» врезалась в столб 0 Днём 3 января в селе Донском Тамбовского округа произошло ДТП: женщина, управлявшая автомобилем «Москвич», съехала с дороги и врезалась в столб.

Полицейские устроили праздник для воспитанников центра «Семейный причал» 0 Сотрудники ОМВД России «Инжавинский» совместно с коллегами из МОМВД России «Уваровский» и председателем Совета ветеранов В. Дегтярёвым провели новогодний праздник для детей из центра поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал» в селе Красивке.

В новогодние дни в Тамбовской области родились 19 детей 0 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года в Тамбовской области на свет появились 19 малышей: 10 девочек и 9 мальчиков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов в своём телеграм-канале.

Трагедия на Рассказовском шоссе: два человека погибли в ДТП, ещё двое госпитализированы 0 Днём 2 января на Рассказовском шоссе в Тамбове произошла смертельная авария. Недалеко от поворота у МНТК столкнулись отечественный автомобиль и китайский кроссовер.

В Тамбовской области новогодние празднования прошли без происшествий 0 В ночь с 31 декабря на 1 января в Тамбовской области состоялись 16 праздничных мероприятий, посвящённых встрече Нового года. В них приняли участие более 4,5 тысячи человек.

Некоммерческие организации Тамбовской области получили доступ к новому порталу Минюста 0 Все зарегистрированные некоммерческие организации (НКО) в Тамбовской области теперь могут воспользоваться новым информационным порталом Министерства юстиции России. Новый ресурс, пришедший на смену ранее действовавшему, обеспечивает удобный электронный формат подачи отчётов о деятельности

В Тамбовской области планируют построить цех по производству снеков 0 ООО «Доширак Тамбов мукомольная компания», российское подразделение известного южнокорейского производителя лапши быстрого приготовления, планирует расширить производство в регионе. Компания намерена построить цех для изготовления снеков.

В Тамбове стартовала акция по переработке новогодних елей 0 С 1 января «Тамбовская сетевая компания» начала экологическую акцию по утилизации домашних новогодних елей. Жители города могут оставлять деревья на всех мусорных площадках, где их будут забирать специальные машины для дальнейшей переработки.

С 1 января вступили в силу новые законы, которые затронут жизнь тамбовчан 0 С началом 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые отразятся на разных сферах жизни граждан. Среди ключевых нововведений — повышение социальных выплат, изменения в налогообложении и ужесточение штрафов.

В центре Тамбова построят девятиэтажный жилой дом в неоклассическом стиле 0 На улице Архиепископа Луки (бывшая Комсомольская) в центре Тамбова появится новый девятиэтажный жилой дом. Проект согласован администрацией города, а застройщиком выступит компания ООО «Экожилстрой».

В Моршанске сотрудники ГАИ остановили водителя со «смертельной» степенью опьянения 0 Госавтоинспекция Тамбовской области в период новогодних праздников усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения.

С наступающим Новым годом! 0 Уважаемые читатели информационного агентства «Тамбов-информ»! Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2025 годом! Этот год, как и все предыдущие, мы прошли вместе с вами – освещая важные события, рассказывая о достижениях нашего региона и делясь самым актуальным. Мы благодарим вас за вашу

В Тамбове пройдёт музыкально-анимационное шоу «Щелкунчик» 0 Академический симфонический оркестр имени Сергея Рахманинова приглашает тамбовчан и гостей города на волшебные новогодние праздники. 3, 4 и 5 января в концертном зале предприятия «Пигмент» состоится уникальное представление «Щелкунчик» (6+), сочетающее музыку, песочную анимацию и театральное

В Тамбове благоустроят Соборную площадь и сквер Зои Космодемьянской 0 Компания из Орла — ООО «Триумф» — займётся благоустройством двух значимых территорий Тамбова: Соборной площади и сквера с памятником Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Общая стоимость работ составит более 113 миллионов рублей, выделенных из бюджета областного центра в рамках программы

Депутаты Тамбовской городской Думы поздравили детей с наступающим Новым годом 0 В Тамбове продолжается традиция поздравлять юных жителей с новогодними праздниками. Депутаты городской Думы от КПРФ Артем Александров и Григорий Назаров приняли участие в праздничных мероприятиях, организованных для детей города.