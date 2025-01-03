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Житель Тамбовской области выиграл 1 млн рублей в новогодней лотерее
Сегодня, 07:32
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В первый день нового года житель Тамбовской области стал обладателем 1 млн рублей, выигранных в новогоднем тираже государственной лотереи «Мечталлион». Об этом сообщила пресс-служба «Национальной лотереи». Выигрыш вошёл в число 42 призов по 1 млн рублей, разыгранных в тираже №119 с общим призовым фондом более 1 млрд рублей.
Доходы от государственных лотерей, организованных Минфином России, направляются на поддержку социальных программ, развитие спорта и культуры. Согласно законодательству, выигрыши свыше 15 тыс. рублей облагаются налогом в размере 13% для резидентов.
С осени 2022 года более десяти жителей Тамбовской области стали миллионерами благодаря лотереям, что свидетельствует об их популярности среди местного населения. Государственные лотереи не только предоставляют возможность улучшить благосостояние участников, но и способствуют реализации значимых проектов на федеральном уровне.
Фото: Первый канал
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