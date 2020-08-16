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Тамбовчанин выиграл в лотерею миллион рублей
Сегодня, 10:03
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Житель Тамбовской области в семнадцатом тираже «Гослото» выиграл один миллион рублей. Счастливчик отгадал все выигрышные комбинации и стал обладателем суперприза.
Вначале года военный пенсионер Борис Федулов выиграл в лотерее квартиру стоимостью 1,6 млн рублей.
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