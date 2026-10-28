|
В Тамбове 31 октября откроется акватермальный комплекс «Термы Наутико»
28 октября 2026
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове 31 октября начнёт работу акватермальный комплекс «Термы Наутико». Об этом сообщается в официальном сообществе комплекса во «ВКонтакте».
Оператором объекта на официальном сайте указано ООО «Центр Здоровья — Тамбов». Компания зарегистрирована в Тамбове 19 октября 2026 года для физкультурно-оздоровительной деятельности. Генеральным директором назначен Николай Романов, единственным учредителем выступает ООО «Центр Здоровья».
Ранее сообщалось, что инициатором проекта является предприниматель Андрей Козлов. Для его реализации в Тамбовской области было зарегистрировано ООО «Родник», с которым региональные власти заключили соглашение о строительстве аквапарка стоимостью 600 млн рублей.
При этом Андрей Козлов уточнял, что эта сумма отражала лишь часть вложений, а общий объём инвестиций в проект оценивается примерно в 1 млрд рублей.
Также бизнесмен ранее говорил, что фактическим оператором комплекса станет «Центр здоровья», под управлением которого уже работают два аналогичных объекта в Московской области. По его словам, тамбовский комплекс планировалось сделать более высокого уровня.
Земельный участок под строительство был приобретён в 2023 году подконтрольным предпринимателю ООО «СЗ „РДЛ“» у завода «Ревтруд» за 26,4 млн рублей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.