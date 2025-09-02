|
Завод «Ревтруд» снова пытается продать комплекс бывшего НИИ «Эфир»
Сегодня, 16:16
В Тамбове на торги выставлен имущественный комплекс бывшего НИИ «Эфир», расположенный на улице Коммунальная, 25. Актив принадлежит оборонному заводу «Ревтруд» (входит в концерн «Созвездие», подконтрольный «Ростеху», управление осуществляет ГК «Динамика»).
Согласно документации, стартовая цена объекта составляет 565,1 млн рублей, но в случае отсутствия спроса она может снизиться до 229,8 млн. Приём заявок продлится с 29 августа до 1 октября, а сами торги назначены на 3 октября.
Лот включает здание площадью 12,4 тыс. кв. метров и земельный участок на 11,6 тыс. кв. метров. Формально продаётся доля 928/1000 в праве собственности. Это уже не первая попытка реализации: в 2024 году комплекс пытались продать за 310 млн рублей, однако покупателей так и не нашлось.
Параллельно завод выставил на продажу и непрофильный актив — базу отдыха в селе Тулиновка Тамбовского района. Стартовая стоимость — 73,9 млн рублей, с возможным снижением до 55,4 млн. Приём заявок продлится до 8 октября, торги назначены на 10 октября.
Напомним, «Ревтруд» начал распродажу непрофильной недвижимости в 2023 году. Совокупно активы оценивались в 865 млн рублей, но по итогам прошедших аукционов удалось выручить лишь около 195 млн. В основном интерес вызывали небольшие здания и участки, которые приобретали местные предприниматели.
Продажа крупного имущественного комплекса на улице Коммунальная остаётся для завода задачей особой сложности — уже несколько попыток найти покупателя завершились безрезультатно.
Фото: РТ-Капитал
